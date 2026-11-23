24 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 дақиқа ўқиш5
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 24 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 1,55 сўмга арзонлаб, 12 002,93 сўмни ташкил этди.
• Евро 0,70 сўмга қимматлаб, 13 156,41 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,18 сўмга қимматлаб, 146,74 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 0,37 сўмга қимматлаб, 15 721,44 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,13 сўмга арзонлаб, 75,45 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 57,62 сўмга қимматлаб, 14 309,64 сўм бўлди.
• Хитой юани 3,68 сўмга қимматлаб, 1 800,97 сўмни ташкил этди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…