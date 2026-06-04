1 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташланди

·0·Жамият
1 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташланди

Фарғона туманида аҳоли саломатлиги учун хавф туғдириши мумкин бўлган катта миқдордаги дори воситалари Мажбурий ижро бюроси томонидан йўқ қилинди.

Жиноят ишлари бўйича Фарғона туман судининг ижро ҳужжатлари асосида МИБ Фарғона туман бўлими давлат ижрочилари томонидан текширишдан қолган ҳамда муомалага чиқарилиши мумкин бўлмаган дори воситаларини йўқ қилиш бўйича ижро ҳаракатлари амалга оширилди.

Хусусан:

🔹 Ашёвий далил сифатида олинган 990 дона “Тропикамид 10 мл” дори воситаси;

🔹 Умумий қиймати 1 миллиард 674 миллион 448 минг сўм бўлган 29 минг 251 дона муддати ўтган турли хил тиббий дори воситалари.

Қонун талабларига мувофиқ, мазкур дори воситалари тегишли ташкилотлар ва масъуллар иштирокида Фарғона туманидаги махсус утилизация майдонида ёқиш усули орқали йўқ қилинди.

Баъзилар учун оддий қути, ампула ёки дори бўлиб кўринган бу воситаларнинг ноқонуний равишда муомалага қайтиши инсон саломатлиги учун жиддий хавф туғдириши мумкин эди. Шу боис суд ҳужжатлари ижросини таъминлаш билан бир қаторда аҳоли хавфсизлигини муҳофаза қилиш ҳам давлат ижрочиларининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Натижада ижро ҳужжатлари тўлиқ бажарилиб, қарийб 1 миллиард 700 миллион сўмлик дори воситалари қонун доирасида муомаладан чиқарилди.

Қонун ижроси таъминланди. Саломатликка таҳдид солувчи воситалар эса оловда кулга айлантирилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

78 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52Тошкент марказида Тарас Шевченко ва Сайид Барака кўчалари вақтинча ёпиладиБугун, 06:20Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келдиКеча, 17:52Тундаги хавфли пойга икки ёш йигитнинг умрига зомин бўлдиКеча, 16:37Ўзбекистонда 4 минг йиллик сирли жарроҳлик излари топилдиКеча, 16:34Фарғонада сув ҳавзасидаги бахтсиз ҳодиса ўлим билан якунландиКеча, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
1 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташланди – Zamin.uz, 04.06.2026