Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқди
Россиялик космонавтлар Сергей Куд-Сверчков ва Сергей Микаев 27-май куни очиқ коинотга чиқиш вақтида Ер сайёрасини тўрт марта айланиб чиқишга улгуришди. Куд-Сверчковнинг сўзларига кўра, кемадан ташқаридаги фаолият 6 соат-у 6 дақиқа давом этган ва бу вақт давомида экипаж аъзолари белгиланган вазифаларни бажаришга тўлиқ эътибор қаратишган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Космонавт ўзининг Telegram-каналида иш жараёнида олинган ноёб суратларни эълон қилди. Улар орасида қуёш нури остидаги океанлар ва Қизил денгиз соҳилидаги Саудия Арабистони тунги шаҳарларининг манзаралари бор. Куд-Сверчков коинотдан Ер кўриниши одатий ҳолга айланган бўлса-да, станция ташқарисидаги ишдан ҳақиқий завқ олганини таъкидлади.
Халқаро коинот станцияси бортидаги ишлар давомида мутахассислар “Звезда” модулига “Солнтсе-терагерц” тажриба ускуналарини ўрнатишди, “Наука” модулидан “Экран-М” намуналарини демонтаж қилишди ва “Поиск” модулидан “Биориск” лойиҳаси контейнерини олишди. Дастлаб очиқ коинотдаги ишлар 5 соат-у 27 дақиқа давом этиши режалаштирилган эди, бироқ дастурни тўлиқ якунлаш учун яна 40 дақиқа қўшимча вақт талаб этилди.
Станция ичкарисида экипаж ишини космонавт Андрей Федяев мувофиқлаштириб турди. У Европанинг ЭРА роботлаштирилган манипуляторини бошқариш орқали очиқ коинотдаги ҳамкасбларига кўмаклашди.
…