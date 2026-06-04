«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритди
Ўзбек бокси афсоналари ва маҳоратли чарм қўлқоп усталари халқаро майдонда ўз сўзларини айтишда давом этишмоқда. «World Boxing» халқаро ташкилоти 2026 йилнинг июнь ойи ҳолатига кўра, дунё боксчиларининг янгиланган расмий рейтингини оммага тақдим этди. Биз учун энг қувончлиси, Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари эркаклар ўртасидаги мавжуд 10 та вазн тоифасидан нақ 6 тасида сайёрамизнинг мутлақ пешқадами сифатида биринчи ўринни банд этиб туришибди.
Ҳамюртларимизнинг -60, -65, -75, -80, -85 ҳамда -90 кг вазнлардаги рақобатчиларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, етакчиликни сақлаб қолаётгани ўзбек бокс мактабининг дунёда тенгсиз эканини яна бир бор яққол исботлади.
Эркаклар ўртасидаги шиддат: Олти вазнда мутлақ биринчилик!
Вакилларимиз кучли учлик ва етакчилар қаторидан мустаҳкам жой олишган. Эркаклар ўртасидаги рейтингда қайд этилган ҳамюртларимизнинг кўрсаткичлари қуйидагича кўриниш олди:
-50 кг: Асилбек Жалилов (8-ўрин), Шодиёр Мелиқўзиев (11-ўрин).
-55 кг: Миразизбек Мирзаҳалилов (9-ўрин), Самандар Олимов (11-ўрин), Шаҳзод Музаффаров (12-ўрин).
-60 кг: Абдумалик Халаков (1-ўрин — Жаҳон етакчиси), Абдураҳмон Маҳмуджонов (10-ўрин), Дилшод Абдумуродов (17-ўрин), Мадияр Данияров (24-ўрин).
-65 кг: Асадхўжа Мўйдинхўжаев (1-ўрин — Жаҳон етакчиси), Абдуллоҳ Мадаминов (6-ўрин), Адҳамжон Муҳиддинов (16-ўрин).
-70 кг: Шавкатжон Болтаев (10-ўрин), Муҳаммадазизбек Исмоилов (17-ўрин).
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев (1-ўрин — Жаҳон етакчиси), Жавоҳир Абдураҳимов (4-ўрин).
-80 кг: Жавоҳир Умматалиев (1-ўрин — Жаҳон етакчиси), Фазлиддин Эркинбоев (4-ўрин), Тўрабек Хабибуллаев (13-ўрин).
-85 кг: Акмалжон Исроилов (1-ўрин — Жаҳон етакчиси), Жасурбек Йўлдошев (4-ўрин).
-90 кг: Тўрабек Хабибуллаев (1-ўрин — Жаҳон етакчиси), Ҳалимжон Мамасолиев (5-ўрин), Нусратбек Тоҳиров (14-ўрин).
90+ кг (Супер оғир вазн): Жаҳонгир Зокиров (3-ўрин), Ҳалимжон Мамасолиев (12-ўрин), Арман Маханов (18-ўрин).
Аёлларимиз ҳам кучлилар сафида
Рингда ўз маҳоратини намойиш этаётган ўзбек хотин-қиз боксчилари ҳам дунёнинг энг кучли чарм қўлқоп усталари билан муносиб рақобатлашиб, юқори поғоналарни банд этишмоқда:
Вазн тоифаси
Спортчимизнинг исм-шарифи ва эгаллаган ўрни
-48 кг
Сабина Бобоқулова (3-ўрин), Фарзона Фозилова (8-ўрин)
-51 кг
Феруза Казакова (8-ўрин), Гулсевар Ғаниева (12-ўрин)
-54 кг
Нигина Ўктамова (10-ўрин), Феруза Казакова (23-ўрин)
-57 кг
Хуморабону Мамажонова (15-ўрин)
-60 кг
Ситора Турдибекова (13-ўрин)
-65 кг
Навбаҳор Хамидова (3-ўрин)
-70 кг
Азиза Зокирова (4-ўрин)
-75 кг
Азиза Зокирова (6-ўрин)
-80 кг
Рухшона Парпиева (5-ўрин), Соҳиба Рўзметова (15-ўрин)
80+ кг
Олтиной Сотимбоева (4-ўрин)
Таҳририят эътирофи: Олтин қўлқоп соҳибларимизнинг дунё рейтингини бу қадар забт этиши юртимизда спортга, хусусан, боксга қаратилаётган юксак эътибор ва спортчиларимизнинг тинимсиз меҳнатлари самарасидир. Бўлажак йирик мусобақаларда ҳам зафарли юришлар бардавом бўлишини тилаб қоламиз.
Ўзбек боксининг жаҳон майдонларидаги зафарлари, янги рекордлар ва спорт оламининг энг қайноқ, қувончли хабарларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…