Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушланди

·0·Жамият
Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушланди

Юртимизда тинчлик-осойишталикни асраш, аҳоли саломатлигига рахна солувчи офатларга қарши курашиш борасида ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан тизимли ва тезкор чора-тадбирлар муваффақиятли амалга оширилмоқда. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Чегара қўшинлари ходимлари ҳамкорлигида Тошкент вилояти ҳудудида ўтказилган навбатдаги кенг қамровли махсус операция давомида заҳарвандлик воситаларининг йирик партияси айланмасига чек қўйилди.

Тезкор тадбир давомида «Тошкент — Фарғона» йўналиши бўйлаб юқори тезликда ҳаракатланиб бораётган «Tracker» русумли енгил автомобиль тўхтатилиб, кўздан кечирилди.

Тезкор кўздан кечириш ва заҳарли юкнинг фош этилиши

Шубҳали ушбу уловнинг юкхона қисми қонуний тартибда текширилганда, унинг ичида умумий вазни 8 килограмм 913 граммни ташкил этувчи, қора бозорга чиқиб кетиши мўлжалланган «гашиш» гиёҳвандлик моддаси борлиги аниқланди ва холислар иштирокида мусодара қилинди.

Маълум бўлишича, ушбу рулда ўтирган курьер — Фарғона шаҳрида истиқомат қилувчи, муқаддам жиноий жавобгарликка тортилган 1990 йилда туғилган фуқаро бўлиб чиқди. Суриштирув жараёнларида аниқланишича, мазкур заҳарли воситалар қўшни давлатдан контрабанда йўллари орқали юртимиз сарҳадларига яширинча олиб кирилган. Қўлга олинган шахс эса ушбу улкан партияни ўзининг яшаш манзилига хавфсиз етказиб бериши лозим бўлган. Шунингдек, машина салонини синчиклаб текшириш давомида ҳайдовчининг шахсий томорқаси ёки чўнтагидек ўз истеъмоли учун олиб юрган алоҳида гиёҳвандлик моддаси ҳам топилган.

Жиноятга жазо муқаррар

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли моддалар билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Жиноят занжирининг бошқа аъзоларини аниқлаш бўйича қидирув ишлари давом этмоқда.

ДХХдан муҳим чақириқ: Давлат хавфсизлик хизмати юртимиз келажаги ва фарзандларимиз соғлиғига бефарқ бўлмаган барча фуқароларни ҳушёрликка чақиради. Агарда сиз гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний савдоси ёки айланмаси билан боғлиқ шубҳали ҳолатларга гувоҳ бўлсангиз, зудлик билан 1520 қисқа рақамига қўнғироқ қилиб хабар беришингиз сўралади. Маълумот берган шахсларнинг анонимлиги ва махфийлиги давлат томонидан тўлиқ кафолатланади.

Юртимиздаги тинчлик ва хавфсизликка оид энг муҳим янгиликлар, тезкор хабарлар ва расмий баёнотларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52Тошкент марказида Тарас Шевченко ва Сайид Барака кўчалари вақтинча ёпиладиБугун, 06:20Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келдиКеча, 17:52Тундаги хавфли пойга икки ёш йигитнинг умрига зомин бўлдиКеча, 16:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушланди – Zamin.uz, 04.06.2026