Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушланди
Юртимизда тинчлик-осойишталикни асраш, аҳоли саломатлигига рахна солувчи офатларга қарши курашиш борасида ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан тизимли ва тезкор чора-тадбирлар муваффақиятли амалга оширилмоқда. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Чегара қўшинлари ходимлари ҳамкорлигида Тошкент вилояти ҳудудида ўтказилган навбатдаги кенг қамровли махсус операция давомида заҳарвандлик воситаларининг йирик партияси айланмасига чек қўйилди.
Тезкор тадбир давомида «Тошкент — Фарғона» йўналиши бўйлаб юқори тезликда ҳаракатланиб бораётган «Tracker» русумли енгил автомобиль тўхтатилиб, кўздан кечирилди.
Тезкор кўздан кечириш ва заҳарли юкнинг фош этилиши
Шубҳали ушбу уловнинг юкхона қисми қонуний тартибда текширилганда, унинг ичида умумий вазни 8 килограмм 913 граммни ташкил этувчи, қора бозорга чиқиб кетиши мўлжалланган «гашиш» гиёҳвандлик моддаси борлиги аниқланди ва холислар иштирокида мусодара қилинди.
Маълум бўлишича, ушбу рулда ўтирган курьер — Фарғона шаҳрида истиқомат қилувчи, муқаддам жиноий жавобгарликка тортилган 1990 йилда туғилган фуқаро бўлиб чиқди. Суриштирув жараёнларида аниқланишича, мазкур заҳарли воситалар қўшни давлатдан контрабанда йўллари орқали юртимиз сарҳадларига яширинча олиб кирилган. Қўлга олинган шахс эса ушбу улкан партияни ўзининг яшаш манзилига хавфсиз етказиб бериши лозим бўлган. Шунингдек, машина салонини синчиклаб текшириш давомида ҳайдовчининг шахсий томорқаси ёки чўнтагидек ўз истеъмоли учун олиб юрган алоҳида гиёҳвандлик моддаси ҳам топилган.
Жиноятга жазо муқаррар
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли моддалар билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Жиноят занжирининг бошқа аъзоларини аниқлаш бўйича қидирув ишлари давом этмоқда.
ДХХдан муҳим чақириқ: Давлат хавфсизлик хизмати юртимиз келажаги ва фарзандларимиз соғлиғига бефарқ бўлмаган барча фуқароларни ҳушёрликка чақиради. Агарда сиз гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний савдоси ёки айланмаси билан боғлиқ шубҳали ҳолатларга гувоҳ бўлсангиз, зудлик билан 1520 қисқа рақамига қўнғироқ қилиб хабар беришингиз сўралади. Маълумот берган шахсларнинг анонимлиги ва махфийлиги давлат томонидан тўлиқ кафолатланади.
Юртимиздаги тинчлик ва хавфсизликка оид энг муҳим янгиликлар, тезкор хабарлар ва расмий баёнотларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…