Тошкент ва Ереван ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилди
Ўзбекистон ва Арманистон халқлари ўртасидаги маданий, иқтисодий ҳамда сайёҳлик алоқаларини янги босқичга олиб чиқувчи тарихий воқеа юз берди. Сўнгги бир неча ўн йилликлар давомида илк маротаба икки мамлакат пойтахтларини тўғридан-тўғри боғловчи мунтазам ҳаво йўллари расман қайта тикланди. Бу эса узоқ йиллар давомида транзит йўналишлардан чарчаган йўловчилар ва саёҳат ишқибозлари учун ҳақиқий қувончли туҳфа бўлди.
Тарихий илк парвоз ва мусофирлар оқими
Жорий йилнинг 2 июнь санасида Арманистоннинг таниқли «Shirak Avia» авиакомпанияси Ереван – Тошкент – Ереван йўналиши бўйича ўзининг дастлабки мунтазам ҳаво рейсини муваффақиятли якунлади. Илк парвознинг ўзиёқ ушбу йўналишга бўлган талаб қанчалик юқори эканлигини яққол исботлаб берди:
Тошкентга келганлар: Оқ кабутардек талпинган илк ҳаво кемаси орқали Ўзбекистон заминига 127 нафар йўловчи ташриф буюрди.
Ереванга учиб кетганлар: Бағри кенг Тошкент халқаро аэропортидан Арманистон пойтахти томон нақ 177 нафар ҳамюртимиз ва хорижлик меҳмонлар йўлга отланишди.
Ушбу тарихий парвозлар замон талабларига тўлиқ жавоб берувчи, шинам ва хавфсиз Boeing 737 ҳаво кемаларида, ҳафтанинг белгиланган кунларида мунтазам равишда амалга оширилиб борилади.
Учинчи давлатларсиз, қулай ва тезкор саёҳат
Илгари икки давлат вакиллари ёки саёҳатчилар учун ушбу йўналишда ҳаракатланиш анча ноқулайликлар туғдирар эди. Йўловчилар манзилга етиб олиш учун бошқа хорижий давлатлар орқали транзит шаклида, узоқ соатлаб кутиш тирбандликлари билан учишга мажбур бўлишарди. Инқилобий тарзда очилган ушбу тўғридан-тўғри авиарейс вақтни ҳам, маблағни ҳам тежаш имконини беради.
Истиқболли қадам: Янги ҳаво кўпригининг барпо этилиши нафақат оддий фуқароларнинг қариндош-уруғчилик ришталарини осонлаштиради, балки икки томонлама ишбилармонлик (бизнес) алоқаларини мустаҳкамлашга ҳамда Ўзбекистон ва Арманистоннинг бетакрор сайёҳлик (туризм) салоҳиятини янги чўққиларга олиб чиқишга хизмат қилади.
Юртимиз ва жаҳон авиация оламидаги энг сўнгги янгиликлар, янги очилаётган қулай йўналишлар ҳамда қизиқарли саёҳат хабарларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…