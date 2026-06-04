Тошкент ва Ереван ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилди

·0·Ўзбекистон
Тошкент ва Ереван ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилди

Ўзбекистон ва Арманистон халқлари ўртасидаги маданий, иқтисодий ҳамда сайёҳлик алоқаларини янги босқичга олиб чиқувчи тарихий воқеа юз берди. Сўнгги бир неча ўн йилликлар давомида илк маротаба икки мамлакат пойтахтларини тўғридан-тўғри боғловчи мунтазам ҳаво йўллари расман қайта тикланди. Бу эса узоқ йиллар давомида транзит йўналишлардан чарчаган йўловчилар ва саёҳат ишқибозлари учун ҳақиқий қувончли туҳфа бўлди.

Тарихий илк парвоз ва мусофирлар оқими

Жорий йилнинг 2 июнь санасида Арманистоннинг таниқли «Shirak Avia» авиакомпанияси Ереван – Тошкент – Ереван йўналиши бўйича ўзининг дастлабки мунтазам ҳаво рейсини муваффақиятли якунлади. Илк парвознинг ўзиёқ ушбу йўналишга бўлган талаб қанчалик юқори эканлигини яққол исботлаб берди:

  • Тошкентга келганлар: Оқ кабутардек талпинган илк ҳаво кемаси орқали Ўзбекистон заминига 127 нафар йўловчи ташриф буюрди.

  • Ереванга учиб кетганлар: Бағри кенг Тошкент халқаро аэропортидан Арманистон пойтахти томон нақ 177 нафар ҳамюртимиз ва хорижлик меҳмонлар йўлга отланишди.

Ушбу тарихий парвозлар замон талабларига тўлиқ жавоб берувчи, шинам ва хавфсиз Boeing 737 ҳаво кемаларида, ҳафтанинг белгиланган кунларида мунтазам равишда амалга оширилиб борилади.

Учинчи давлатларсиз, қулай ва тезкор саёҳат

Илгари икки давлат вакиллари ёки саёҳатчилар учун ушбу йўналишда ҳаракатланиш анча ноқулайликлар туғдирар эди. Йўловчилар манзилга етиб олиш учун бошқа хорижий давлатлар орқали транзит шаклида, узоқ соатлаб кутиш тирбандликлари билан учишга мажбур бўлишарди. Инқилобий тарзда очилган ушбу тўғридан-тўғри авиарейс вақтни ҳам, маблағни ҳам тежаш имконини беради.

Истиқболли қадам: Янги ҳаво кўпригининг барпо этилиши нафақат оддий фуқароларнинг қариндош-уруғчилик ришталарини осонлаштиради, балки икки томонлама ишбилармонлик (бизнес) алоқаларини мустаҳкамлашга ҳамда Ўзбекистон ва Арманистоннинг бетакрор сайёҳлик (туризм) салоҳиятини янги чўққиларга олиб чиқишга хизмат қилади.

Юртимиз ва жаҳон авиация оламидаги энг сўнгги янгиликлар, янги очилаётган қулай йўналишлар ҳамда қизиқарли саёҳат хабарларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Шайхонтоҳур ва Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчириладиБугун, 06:23Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилиндиКеча, 14:04Россия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлдиКеча, 13:24Мамлакатда меҳнатга лаёқатли аҳоли сони қанчага етди?Кеча, 12:43Ўзбекистон бензин импортини кескин оширдиКеча, 10:334 июнь куни Тошкентда ёмғир кутилмоқдаКеча, 09:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Тошкент ва Ереван ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилди – Zamin.uz, 04.06.2026