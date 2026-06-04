Лил Хуррамовнинг “севги қиссаси” кутилмаганда якун топди

·0·Маданият
Лил Хуррамовнинг “севги қиссаси” кутилмаганда якун топди

Барчаси жорий йилнинг январ ойида, 23 ёшли блогер ўз кузатувчиларининг саволларига жавоб берар экан, шу йил тўй қилиш режалари борлигига шаъма қилганидан бошланган эди. Ўшанда у Дубайда яшовчи 23 ёшли модел Валерия билан муносабатда экани ҳам маълум бўлган.

Феврал ойига келиб, Озод иш юзасидан Ўзбекистонга келганидан сўнг, яна Дубайга — севгилиси ёнига учиб борди. У ижтимоий тармоқларда модел билан тушган суратларини жойлаб, “дунёда бундай севги йўқ” дея изоҳ қолдирган эди.

Бироқ орадан кўп ўтмай, кутилмаган бурилиш юз берди. Блогер Муниса Ризаеванинг “Бевафо” таронаси остига архив видеоларни жойлаб, муносабатларига нуқта қўйилганини расман тасдиқлади. У пост остида “Сиз ушбу постни кўришингиз керак эди” дея ёзиб қолдирган.

Yosh yigit va qiz quyosh botishida kofe ichib, muloqot qilishmoqda.

Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда турли муҳокамаларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар бу воқеани бошидан кутилган деб баҳоласа, бошқалар эса буни шунчаки ПР якуни сифатида талқин қилди.

Шу тариқа, Лил Хуррамовнинг севги қиссаси кутилганидек тўй билан эмас, балки катта баҳс-мунозаралар билан якунланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манзура нега кеч турмуш қурганини маълум қилдиКеча, 13:51Шри Девининг катта қизи премьерада қўрқинчли вазиятга тушди!Кеча, 11:37Севинч ва Камрондан янги дуэт: “Гул” тез кунда!Кеча, 11:12Улуғбек Раҳматуллаевдан кутилмаган жавоб: бахт нимада? (видео)Кеча, 10:59Хонанда Жасминнинг қиёфадоши топилдиКеча, 10:23Ҳанде Енер мукофот олаётиб саҳнада ноқулай ҳолатга тушдиКеча, 10:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)