78 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олинди
Ички ишлар органлари маълумотига кўра, воқеа куннинг ёруғ пайтида содир бўлган. Курьер сифатида ишлаган эркак кекса аёлга яқинлашиб, унинг ишончидан фойдаланган ҳолда тўсатдан зиракларини юлиб олиб, воқеа жойидан қочиб кетган. Жабрланувчи ҳодиса оқибатида тан жароҳати ҳам олгани айтилмоқда.
Маълум қилинишича, ўғирланган зиракларнинг тахминий қиймати 3 минг долларни ташкил этади. Тезкор-қидирув тадбирлари натижасида гумонланувчининг шахси аниқланиб, қисқа вақт ичида қўлга олинган. Аниқланишича, у муқаддам ҳам бир неча бор судланган бўлиб, хавфли рецидивист сифатида рўйхатда турган.
Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Гумонланувчи процессуал тартибда қамоққа олиниб, ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан жиноятнинг барча тафсилотларини аниқлаш ишлари давом этмоқда.
…