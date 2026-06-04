78 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олинди

·41·Жамият
78 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олинди
Аудио версияси

Ички ишлар органлари маълумотига кўра, воқеа куннинг ёруғ пайтида содир бўлган. Курьер сифатида ишлаган эркак кекса аёлга яқинлашиб, унинг ишончидан фойдаланган ҳолда тўсатдан зиракларини юлиб олиб, воқеа жойидан қочиб кетган. Жабрланувчи ҳодиса оқибатида тан жароҳати ҳам олгани айтилмоқда.

Маълум қилинишича, ўғирланган зиракларнинг тахминий қиймати 3 минг долларни ташкил этади. Тезкор-қидирув тадбирлари натижасида гумонланувчининг шахси аниқланиб, қисқа вақт ичида қўлга олинган. Аниқланишича, у муқаддам ҳам бир неча бор судланган бўлиб, хавфли рецидивист сифатида рўйхатда турган.

Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Гумонланувчи процессуал тартибда қамоққа олиниб, ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан жиноятнинг барча тафсилотларини аниқлаш ишлари давом этмоқда.

Jigarrang fonda turgan bir juft tillarang naqshli ziraklar.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилдиБугун, 07:53Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпиладиБугун, 07:49Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушландиБугун, 07:39Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:13Тошкент марказида Тарас Шевченко ва Сайид Барака кўчалари вақтинча ёпиладиБугун, 06:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди