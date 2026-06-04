Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқлади

·547·Спорт
Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқлади
Аудио версияси

Реал Мадрид президенти Флорентино Перез клубнинг келгуси мавсум учун илк йирик трансферларини эълон қилиб, футбол оламини ларзага келтирди. Президентлик сайловлари олдидан гапирган 79 ёшли раҳбар, агар ўз лавозимида қолса, жамоага ҳимоя қўрғони ва афсонавий мураббий келишини тасдиқлади. Перезнинг сўзларига кўра, Ливерпул ҳимоячиси Ибраҳима Конате эркин агент сифатида Мадрид клуби аъзосига айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Диарио АС нашрига берган интервюсида Перез: “Биз ушбу трансферлар устида ишлаяпмиз. Ишонч билан айта оламанки, агар мен президент бўлиб қолсам, дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири Конате кейинги мавсумдан Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилади. У бизга қўшиладиган ягона юқори даражадаги ҳимоячи бўлмайди”, — дея таъкидлади. Шунингдек, у жамоани бошқариш учун Жозе Моуринью танланганини ҳам очиқлади.

Маълумотларга кўра, ушбу келишувлар бўйича ҳужжат ишлар якунланган. Инсайдер Fabrizio Romano Конате чоршанба оқшомида тўрт йиллик шартномага имзо чекканини хабар қилди. Бу хабарни Орельен Чуамени ижтимоий тармоқларда ёқтириш (лике) орқали билвосита тасдиқлади. Шунингдек, Интер юлдузи Дензел Думфриес ҳам Реал Мадрид билан шартнома борасида келишувга эришгани айтилмоқда.

Янги номлар билан бир қаторда, Перез жамоа юлдузи Винисиус Жуниор келажагига ҳам тўхталиб ўтди. Бразилиялик ҳужумчининг бошқа клубларга ўтиши ҳақидаги миш-мишларни рад этган президент: “Вини дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири ва у Мадридда бахтли. Унинг шартномаси тугашига ҳали вақт бор, лекин шуни айта оламанки, Винисиус қолишни истайди ва мен ҳам буни хоҳлайман”, — деди.

Ушбу шов-шувли баёнотлар 100 мингга яқин клуб аъзолари иштирок этадиган президентлик сайловидан бир неча кун олдин янгради. Перезга рақиблик қилаётган Энрике Риқуелме яқинда Эрлинг Холанд клубга ўтишни хоҳлаётганини даъво қилган эди. Совринсиз мавсумдан сўнг, Конате, Думфриес ва Жозе Моуринью каби номларнинг қайтиши Перез учун сайловолди ташвиқотида муҳим кўзир бўлиши кутилмоқда.

Реал МадридФлорентино ПерезЖозе МоуриньюВинисиус ЖуниорТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди