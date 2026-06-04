Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқлади
Реал Мадрид президенти Флорентино Перез клубнинг келгуси мавсум учун илк йирик трансферларини эълон қилиб, футбол оламини ларзага келтирди. Президентлик сайловлари олдидан гапирган 79 ёшли раҳбар, агар ўз лавозимида қолса, жамоага ҳимоя қўрғони ва афсонавий мураббий келишини тасдиқлади. Перезнинг сўзларига кўра, Ливерпул ҳимоячиси Ибраҳима Конате эркин агент сифатида Мадрид клуби аъзосига айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Диарио АС нашрига берган интервюсида Перез: “Биз ушбу трансферлар устида ишлаяпмиз. Ишонч билан айта оламанки, агар мен президент бўлиб қолсам, дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири Конате кейинги мавсумдан Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилади. У бизга қўшиладиган ягона юқори даражадаги ҳимоячи бўлмайди”, — дея таъкидлади. Шунингдек, у жамоани бошқариш учун Жозе Моуринью танланганини ҳам очиқлади.
Маълумотларга кўра, ушбу келишувлар бўйича ҳужжат ишлар якунланган. Инсайдер Fabrizio Romano Конате чоршанба оқшомида тўрт йиллик шартномага имзо чекканини хабар қилди. Бу хабарни Орельен Чуамени ижтимоий тармоқларда ёқтириш (лике) орқали билвосита тасдиқлади. Шунингдек, Интер юлдузи Дензел Думфриес ҳам Реал Мадрид билан шартнома борасида келишувга эришгани айтилмоқда.
Янги номлар билан бир қаторда, Перез жамоа юлдузи Винисиус Жуниор келажагига ҳам тўхталиб ўтди. Бразилиялик ҳужумчининг бошқа клубларга ўтиши ҳақидаги миш-мишларни рад этган президент: “Вини дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири ва у Мадридда бахтли. Унинг шартномаси тугашига ҳали вақт бор, лекин шуни айта оламанки, Винисиус қолишни истайди ва мен ҳам буни хоҳлайман”, — деди.
Ушбу шов-шувли баёнотлар 100 мингга яқин клуб аъзолари иштирок этадиган президентлик сайловидан бир неча кун олдин янгради. Перезга рақиблик қилаётган Энрике Риқуелме яқинда Эрлинг Холанд клубга ўтишни хоҳлаётганини даъво қилган эди. Совринсиз мавсумдан сўнг, Конате, Думфриес ва Жозе Моуринью каби номларнинг қайтиши Перез учун сайловолди ташвиқотида муҳим кўзир бўлиши кутилмоқда.
…