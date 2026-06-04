Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқда

·0·Спорт
Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқда

Мюнхеннинг Бавария клуби дарвозабони Даниел Перетз фаолиятини Англияда давом эттиришга яқин турибди. Даилй Эчо нашрининг хабар беришича, Саутгемптон исроиллик посбоннинг трансфери бўйича Германия рекордчиси билан музокараларнинг якуний босқичига келган. Томонлар келишувни шу ҳафта охиригача расмийлаштиришга умид қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

25 ёшли дарвозабон январ ойида Саутгемптон сафига ижара асосида қўшилган эди. Унга бошқа клублардан ҳам таклифлар бўлишига қарамай, Перетз айнан "авлиёлар" сафида қолишни афзал кўрди. Бавария таркибида Мануэль Нойер, Жонас Урбиг ва Свен Улреич каби рақобатчилар соясида қолиб кетган посбон Англияда ўзининг энг яхши қирраларини намойиш эта олди.

Даниел Перетз Саутгемптон сафида ҳозирга қадар 26 та ўйинда майдонга тушиб, 9 та баҳсда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. У мухлисларнинг ёқимтойига айланишга улгурди. Эътиборли жиҳати шундаки, унинг Мюнхен клуби билан амалдаги шартномаси 2024-йилгача эмас, балки 2028-йилга қадар имзоланган эди, бироқ доимий ўйин амалиёти илинжи уни трансферга ундади.

Саутгемптон клуби атрофида эса вазият анча мураккаб. Жамоа жосуслик можароси туфайли Англия футбол лигаси томонидан қаттиқ жазоланди. Клуб Ҳулл Ситйга қарши плей-офф финалидан четлатилди ва келаси мавсум учун Чемпионшипда 4 очкодан маҳрум қилинди. Шунга қарамай, Перетз жамоанинг келажакдаги муваффақиятларига ишонч билдирмоқда.

БаварияСаутгемптонДаниел ПеретзТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59Энрике Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Эрлинг Холандни олиб келадиБугун, 06:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди