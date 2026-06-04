Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқда
Мюнхеннинг Бавария клуби дарвозабони Даниел Перетз фаолиятини Англияда давом эттиришга яқин турибди. Даилй Эчо нашрининг хабар беришича, Саутгемптон исроиллик посбоннинг трансфери бўйича Германия рекордчиси билан музокараларнинг якуний босқичига келган. Томонлар келишувни шу ҳафта охиригача расмийлаштиришга умид қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
25 ёшли дарвозабон январ ойида Саутгемптон сафига ижара асосида қўшилган эди. Унга бошқа клублардан ҳам таклифлар бўлишига қарамай, Перетз айнан "авлиёлар" сафида қолишни афзал кўрди. Бавария таркибида Мануэль Нойер, Жонас Урбиг ва Свен Улреич каби рақобатчилар соясида қолиб кетган посбон Англияда ўзининг энг яхши қирраларини намойиш эта олди.
Даниел Перетз Саутгемптон сафида ҳозирга қадар 26 та ўйинда майдонга тушиб, 9 та баҳсда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. У мухлисларнинг ёқимтойига айланишга улгурди. Эътиборли жиҳати шундаки, унинг Мюнхен клуби билан амалдаги шартномаси 2024-йилгача эмас, балки 2028-йилга қадар имзоланган эди, бироқ доимий ўйин амалиёти илинжи уни трансферга ундади.
Саутгемптон клуби атрофида эса вазият анча мураккаб. Жамоа жосуслик можароси туфайли Англия футбол лигаси томонидан қаттиқ жазоланди. Клуб Ҳулл Ситйга қарши плей-офф финалидан четлатилди ва келаси мавсум учун Чемпионшипда 4 очкодан маҳрум қилинди. Шунга қарамай, Перетз жамоанинг келажакдаги муваффақиятларига ишонч билдирмоқда.
…