Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилди

·0·Жамият
Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилди

Юртимизда қонун устуворлигини таъминлаш, фирибгарлик ва ноқонуний ер олди-сотдиси каби иллатларга қарши кескин курашиш борасида ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан навбатдаги муваффақиятли тезкор тадбир амалга оширилди. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ҳамкорлигида Тошкент вилоятида ўтказилган махсус операция давомида жуда йирик миқдордаги маблағни қўлга киритмоқчи бўлган шахс фош этилди.

Тезкор тадбир давомида 1979 йилда туғилган, пойтахтда истиқомат қилувчи фуқаро фирибгарлик йўли билан ўзганинг мулкини ўзлаштирмоқчи бўлган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинди.

Давлат захирасидаги ер ва сохта ваъдалар

Аниқланишича, мазкур шахс маҳаллий тадбиркорнинг ишончига кириб, унга вилоятнинг чекка ҳудуди эмас, балки анча нуфузли ҳисобланган Янгийўл туманидан жой топган. У давлат захирасида турган, умумий майдони 1,5 гектарни ташкил этувчи унумдор ер майдонини гўёки ўзининг архитектура ва кадастр тизимидаги юқори лавозимли танишлари орқали тадбиркор номига расмийлаштириб беришни ваъда қилган.

Албатта, бундай «хизмат» эвазига у жуда катта миқдордаги пул маблағини талаб қилган:

  • Келишилган умумий сумма: 750 000 АҚШ доллари;

  • Қўлга олинган аванс (бўнак) миқдори: 20 000 АҚШ доллари.

Гумонланувчи келишилган пулнинг дастлабки 20 минг доллар қисмини бўнак (аванс) сифатида олаётган қайноқ паллада ДХХ ва Департамент ходимлари томонидан қўлга олинди ва ундан кимёвий ишлов берилган пуллар далил сифатида мусодара қилинди.

Қонун олдида барча баробар

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли моддалар билан жиноят иши қўзғатилиб, суриштирув ва тергов ҳаракатлари жадал олиб борилмоқда. Шунингдек, ушбу жиноий режага алоқадор бўлиши мумкин бўлган соҳа вакилларини аниқлаш чоралари кўрилмоқда.

Таҳририятдан муҳим эслатма: Юртимизда тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш ёки ер майдонларини қўлга киритиш фақатгина қонуний асосда, очиқ ва шаффоф ўтказиладиган электрон онлайн-аукцион савдолари орқали амалга оширилади. Бу каби сохта таниш-билиш ва ваъдаларга ишониб қолиш эса фуқароларимизни катта молиявий йўқотишларга ҳамда жиноий жавобгарликка етаклаши мумкин. Йўлингиз ҳамиша қонуний ва хавфсиз бўлсин!

Юртимиздаги энг сўнгги тезкор хабарлар, қонунбузарликларга қарши кураш тадбирлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг муҳим янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпиладиБугун, 07:49Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушландиБугун, 07:39Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52Тошкент марказида Тарас Шевченко ва Сайид Барака кўчалари вақтинча ёпиладиБугун, 06:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди