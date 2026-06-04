Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилди
Юртимизда қонун устуворлигини таъминлаш, фирибгарлик ва ноқонуний ер олди-сотдиси каби иллатларга қарши кескин курашиш борасида ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан навбатдаги муваффақиятли тезкор тадбир амалга оширилди. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ҳамкорлигида Тошкент вилоятида ўтказилган махсус операция давомида жуда йирик миқдордаги маблағни қўлга киритмоқчи бўлган шахс фош этилди.
Тезкор тадбир давомида 1979 йилда туғилган, пойтахтда истиқомат қилувчи фуқаро фирибгарлик йўли билан ўзганинг мулкини ўзлаштирмоқчи бўлган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Давлат захирасидаги ер ва сохта ваъдалар
Аниқланишича, мазкур шахс маҳаллий тадбиркорнинг ишончига кириб, унга вилоятнинг чекка ҳудуди эмас, балки анча нуфузли ҳисобланган Янгийўл туманидан жой топган. У давлат захирасида турган, умумий майдони 1,5 гектарни ташкил этувчи унумдор ер майдонини гўёки ўзининг архитектура ва кадастр тизимидаги юқори лавозимли танишлари орқали тадбиркор номига расмийлаштириб беришни ваъда қилган.
Албатта, бундай «хизмат» эвазига у жуда катта миқдордаги пул маблағини талаб қилган:
Келишилган умумий сумма: 750 000 АҚШ доллари;
Қўлга олинган аванс (бўнак) миқдори: 20 000 АҚШ доллари.
Гумонланувчи келишилган пулнинг дастлабки 20 минг доллар қисмини бўнак (аванс) сифатида олаётган қайноқ паллада ДХХ ва Департамент ходимлари томонидан қўлга олинди ва ундан кимёвий ишлов берилган пуллар далил сифатида мусодара қилинди.
Қонун олдида барча баробар
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли моддалар билан жиноят иши қўзғатилиб, суриштирув ва тергов ҳаракатлари жадал олиб борилмоқда. Шунингдек, ушбу жиноий режага алоқадор бўлиши мумкин бўлган соҳа вакилларини аниқлаш чоралари кўрилмоқда.
Таҳририятдан муҳим эслатма: Юртимизда тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш ёки ер майдонларини қўлга киритиш фақатгина қонуний асосда, очиқ ва шаффоф ўтказиладиган электрон онлайн-аукцион савдолари орқали амалга оширилади. Бу каби сохта таниш-билиш ва ваъдаларга ишониб қолиш эса фуқароларимизни катта молиявий йўқотишларга ҳамда жиноий жавобгарликка етаклаши мумкин. Йўлингиз ҳамиша қонуний ва хавфсиз бўлсин!
Юртимиздаги энг сўнгги тезкор хабарлар, қонунбузарликларга қарши кураш тадбирлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг муҳим янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…