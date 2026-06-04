Mobiuz $351 млн эвазига сотилди
Давлат активларини бошқариш агентлиги Mobiuz мобил операторидаги давлатга тегишли 100 фоиз улуш сотилганини расман маълум қилди. Келишув қиймати 351 миллион АҚШ долларини ташкил этди.
Маълумотга кўра, Mobiuz компаниясини АҚШнинг McKim and Company компанияси бошчилигидаги консорциум харид қилган. Бу битим Ўзбекистон телекоммуникация бозоридаги муҳим воқеалардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Янги инвесторлар Mobiuz фаолиятини янада ривожлантириш, хизматлар сифатини ошириш ва компания инфратузилмасини кенгайтиришни режалаштирмоқда. Шу мақсадда келгусида қўшимча равишда 500 миллион АҚШ долларигача инвестиция киритиш кўзда тутилган.
Кутилмоқдаки, ушбу сармоялар мобил алоқа хизматларини модернизация қилиш, тармоқ имкониятларини яхшилаш ва рақобат муҳитини кучайтиришга хизмат қилади.
…