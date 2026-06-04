Mobiuz $351 млн эвазига сотилди

·0·Иқтисодиёт
Mobiuz $351 млн эвазига сотилди

Давлат активларини бошқариш агентлиги Mobiuz мобил операторидаги давлатга тегишли 100 фоиз улуш сотилганини расман маълум қилди. Келишув қиймати 351 миллион АҚШ долларини ташкил этди.

Маълумотга кўра, Mobiuz компаниясини АҚШнинг McKim and Company компанияси бошчилигидаги консорциум харид қилган. Бу битим Ўзбекистон телекоммуникация бозоридаги муҳим воқеалардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Янги инвесторлар Mobiuz фаолиятини янада ривожлантириш, хизматлар сифатини ошириш ва компания инфратузилмасини кенгайтиришни режалаштирмоқда. Шу мақсадда келгусида қўшимча равишда 500 миллион АҚШ долларигача инвестиция киритиш кўзда тутилган.

Кутилмоқдаки, ушбу сармоялар мобил алоқа хизматларини модернизация қилиш, тармоқ имкониятларини яхшилаш ва рақобат муҳитини кучайтиришга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18АҚШ Ғазначилик котиби Bitcoin захираси ва КЛАРITЙ Акт бўйича баёнот бердиБугун, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда