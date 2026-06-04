Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпилади

·0·Жамият
Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпилади

Пойтахтимиз аҳолиси ва шаҳримиз меҳмонлари учун маданий ҳордиқ улашувчи қайноқ янгиликлар давом этмоқда. Тошкент шаҳрининг қоқ марказида улкан ва қизиқарли кўнгилочар фестиваль ўтказилиши режалаштирилган. Шу муносабат билан шаҳар маъмурияти томонидан байрам тадбирлари хавфсиз ва юқори кайфиятда ўтишини таъминлаш мақсадида бир нечта марказий кўчаларда транспорт воситаларининг ҳаракати вақтинчалик чекланади.

Ҳаракатланиш чекловлари 4 июнь куни эрталабки соат 06:00 дан бошлаб, то 8 июнь куни соат 07:00 га қадар (қарийб тўрт кун давомида) амалда бўлади.

Ҳаракат тўлиқ тўхтатиладиган ҳудудлар рўйхати

Байрам сайиллари ва фестивалнинг асосий саҳналари жойлашиши сабабли қуйидаги йўналишларда автомобиллар ҳаракати бутунлай чекланади:

  • Тарас Шевченко кўчаси: Фидокор кўчаси билан кесишган чорраҳадан бошлаб, Нукус кўчасигача бўлган қисми;

  • Саййид Барака кўчаси: Ойбек кўчаси билан кесишган чорраҳадан то Амир Темур шоҳ кўчасигача бўлган ҳудуд.

Ҳайдовчилар учун тавсиялар

Ушбу кунлар давомида мазкур йўналишларда ҳаракатланувчи ҳайдовчилардан йўлларда юзага келиши мумкин бўлган тирбандликларнинг олдини олиш ҳамда манзилларига кечикишсиз етиб олиш учун олдиндан айланма йўллардан фойдаланишларини сўраб қоламиз.

Сайр учун ажойиб имконият: Гарчи ҳайдовчиларимиз учун бироз ноқулайлик туғилса-да, бу кунлар пойтахтимиз аҳолиси ва болажонлар учун очиқ осмон остида гўзал сайр қилиш, фестивалнинг ажойиб дастурларидан баҳраманд бўлиш учун жуда қулай имкониятдир. Марҳамат, оилангиз ва яқинларингиз билан гўзал Тошкент кўчаларида мароқли ҳордиқ чиқаринг!

Пойтахтимиздаги энг сўнгги маданий тадбирлар, йўл ҳаракатига оид тезкор хабарлар ва шаҳримиз ҳаётидаги энг қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушландиБугун, 07:39Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52Тошкент марказида Тарас Шевченко ва Сайид Барака кўчалари вақтинча ёпиладиБугун, 06:20Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келдиКеча, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпилади – Zamin.uz, 04.06.2026