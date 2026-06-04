Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпилади
Пойтахтимиз аҳолиси ва шаҳримиз меҳмонлари учун маданий ҳордиқ улашувчи қайноқ янгиликлар давом этмоқда. Тошкент шаҳрининг қоқ марказида улкан ва қизиқарли кўнгилочар фестиваль ўтказилиши режалаштирилган. Шу муносабат билан шаҳар маъмурияти томонидан байрам тадбирлари хавфсиз ва юқори кайфиятда ўтишини таъминлаш мақсадида бир нечта марказий кўчаларда транспорт воситаларининг ҳаракати вақтинчалик чекланади.
Ҳаракатланиш чекловлари 4 июнь куни эрталабки соат 06:00 дан бошлаб, то 8 июнь куни соат 07:00 га қадар (қарийб тўрт кун давомида) амалда бўлади.
Ҳаракат тўлиқ тўхтатиладиган ҳудудлар рўйхати
Байрам сайиллари ва фестивалнинг асосий саҳналари жойлашиши сабабли қуйидаги йўналишларда автомобиллар ҳаракати бутунлай чекланади:
Тарас Шевченко кўчаси: Фидокор кўчаси билан кесишган чорраҳадан бошлаб, Нукус кўчасигача бўлган қисми;
Саййид Барака кўчаси: Ойбек кўчаси билан кесишган чорраҳадан то Амир Темур шоҳ кўчасигача бўлган ҳудуд.
Ҳайдовчилар учун тавсиялар
Ушбу кунлар давомида мазкур йўналишларда ҳаракатланувчи ҳайдовчилардан йўлларда юзага келиши мумкин бўлган тирбандликларнинг олдини олиш ҳамда манзилларига кечикишсиз етиб олиш учун олдиндан айланма йўллардан фойдаланишларини сўраб қоламиз.
Сайр учун ажойиб имконият: Гарчи ҳайдовчиларимиз учун бироз ноқулайлик туғилса-да, бу кунлар пойтахтимиз аҳолиси ва болажонлар учун очиқ осмон остида гўзал сайр қилиш, фестивалнинг ажойиб дастурларидан баҳраманд бўлиш учун жуда қулай имкониятдир. Марҳамат, оилангиз ва яқинларингиз билан гўзал Тошкент кўчаларида мароқли ҳордиқ чиқаринг!
Пойтахтимиздаги энг сўнгги маданий тадбирлар, йўл ҳаракатига оид тезкор хабарлар ва шаҳримиз ҳаётидаги энг қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…