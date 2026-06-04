Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилди
Ёз мавсумининг қайноқ кунлари бошланиши билан юртимизнинг энг сўлим масканларидан бири бўлмиш Чорвоқ сув омбори атрофида мароқли дам олувчи юртдошларимиз ва хорижлик сайёҳлар оқими кескин кўпайиши табиий ҳол. Айнан мана шундай гавжум паллада аҳолининг мазмунли ҳордиқ чиқариши ҳамда уларнинг хавфсизлигини энг юқори даражада таъминлаш мақсадида тизимли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Чорвоқ акваториясида ҳуқуқ-тартибот ва хавфсизлик чораларини янада кучайтириш мақсадида янги тизим ишга туширилди.
Эндиликда масканда Ички ишлар вазирлигининг (ИИВ) махсус бўлинмалари мунтазам равишда назорат тадбирларини олиб боришади.
Замонавий техникалар ва тезкор назорат
Дам олувчиларнинг хавфсизлигини туну кун ҳимоя қилиш мақсадида соҳа ходимлари энг сўнгги русумдаги, юқори тезликка эга бўлган махсус сув техникалари билан тўлиқ таъминланди. Ички ишлар органлари ходимлари ихтиёрига замонавий гидроскутерлар (гидроцикллар) ва тезюрар катерлар топширилди.
Ушбу янги ускуналар сув ҳавзаси инспекторларига ҳар қандай фавқулодда ҳодисаларга сониялар ичида тезкорлик билан жавоб қайтариш ҳамда бутун сув майдонидаги вазиятни тўлиқ ва самарали назорат остида ушлаб туриш имконини беради.
Мобил гуруҳларнинг асосий вазифалари нималардан иборат?
Чорвоқ бағрида ташкил этилган махсус мобил гуруҳлар қуйидаги муҳим йўналишлар бўйича иш олиб боришади:
Хавфли ҳаракатларга чек қўйиш: Сув транспорти воситаларини (катер ва скутерларни) фуқаролар ҳаётига хавф солувчи тарзда тартибсиз ва хавфли бошқаришни қатъиян тўхтатиш;
Қутқарув анжомлари назорати: Сувда сайр қилаётган ҳар бир шахснинг мажбурий тартибда махсус қутқарув нимчаларидан тўғри фойдаланаётганини изчил текшириш;
Чўмилиш ҳудудларини қўриқлаш: Дам олувчилар учун ажратилган махсус чўмилиш зоналарини доимий кузатув остига олиш ва белгиланмаган жойларда сувга тушишнинг олдини олиш.
Таҳририятдан эслатма: Оммавий дам олиш ва чўмилиш мавсумида бу каби назорат тизимининг жорий этилиши, оилавий хотиржамлик ва бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олишда жуда катта аҳамиятга эга. Мақсад — ҳар бир ватандошимизнинг гўзал табиат қўйнида хавф-хатарсиз, қувончли лаҳзаларни ўтказишини таъминлашдир.
Юртимизнинг энг диққатга сазовор масканларидаги ўзгаришлар, хавфсизлик соҳасидаги янгиликлар ва ёзги мавсумнинг энг қайноқ хабарларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!
…