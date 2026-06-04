Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилди

·0·Жамият
Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилди

Ёз мавсумининг қайноқ кунлари бошланиши билан юртимизнинг энг сўлим масканларидан бири бўлмиш Чорвоқ сув омбори атрофида мароқли дам олувчи юртдошларимиз ва хорижлик сайёҳлар оқими кескин кўпайиши табиий ҳол. Айнан мана шундай гавжум паллада аҳолининг мазмунли ҳордиқ чиқариши ҳамда уларнинг хавфсизлигини энг юқори даражада таъминлаш мақсадида тизимли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Чорвоқ акваториясида ҳуқуқ-тартибот ва хавфсизлик чораларини янада кучайтириш мақсадида янги тизим ишга туширилди.

Эндиликда масканда Ички ишлар вазирлигининг (ИИВ) махсус бўлинмалари мунтазам равишда назорат тадбирларини олиб боришади.

Замонавий техникалар ва тезкор назорат

Дам олувчиларнинг хавфсизлигини туну кун ҳимоя қилиш мақсадида соҳа ходимлари энг сўнгги русумдаги, юқори тезликка эга бўлган махсус сув техникалари билан тўлиқ таъминланди. Ички ишлар органлари ходимлари ихтиёрига замонавий гидроскутерлар (гидроцикллар) ва тезюрар катерлар топширилди.

Ушбу янги ускуналар сув ҳавзаси инспекторларига ҳар қандай фавқулодда ҳодисаларга сониялар ичида тезкорлик билан жавоб қайтариш ҳамда бутун сув майдонидаги вазиятни тўлиқ ва самарали назорат остида ушлаб туриш имконини беради.

Мобил гуруҳларнинг асосий вазифалари нималардан иборат?

Чорвоқ бағрида ташкил этилган махсус мобил гуруҳлар қуйидаги муҳим йўналишлар бўйича иш олиб боришади:

  • Хавфли ҳаракатларга чек қўйиш: Сув транспорти воситаларини (катер ва скутерларни) фуқаролар ҳаётига хавф солувчи тарзда тартибсиз ва хавфли бошқаришни қатъиян тўхтатиш;

  • Қутқарув анжомлари назорати: Сувда сайр қилаётган ҳар бир шахснинг мажбурий тартибда махсус қутқарув нимчаларидан тўғри фойдаланаётганини изчил текшириш;

  • Чўмилиш ҳудудларини қўриқлаш: Дам олувчилар учун ажратилган махсус чўмилиш зоналарини доимий кузатув остига олиш ва белгиланмаган жойларда сувга тушишнинг олдини олиш.

Таҳририятдан эслатма: Оммавий дам олиш ва чўмилиш мавсумида бу каби назорат тизимининг жорий этилиши, оилавий хотиржамлик ва бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олишда жуда катта аҳамиятга эга. Мақсад — ҳар бир ватандошимизнинг гўзал табиат қўйнида хавф-хатарсиз, қувончли лаҳзаларни ўтказишини таъминлашдир.

Юртимизнинг энг диққатга сазовор масканларидаги ўзгаришлар, хавфсизлик соҳасидаги янгиликлар ва ёзги мавсумнинг энг қайноқ хабарларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52Тошкент марказида Тарас Шевченко ва Сайид Барака кўчалари вақтинча ёпиладиБугун, 06:20Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келдиКеча, 17:52Тундаги хавфли пойга икки ёш йигитнинг умрига зомин бўлдиКеча, 16:37Ўзбекистонда 4 минг йиллик сирли жарроҳлик излари топилдиКеча, 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилди – Zamin.uz, 04.06.2026