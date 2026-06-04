Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифалар

·0·Спорт
Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифалар

Ливерпул жамоасида янги давр бошланмоқда. Арне Слот бошчилигидаги муваффақиятсиз мавсумдан сўнг, жамоа бошқарувига Андони Ираола тайинланди. Ўтган мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлигини ҳимоя қила олмаган ва 12 та мағлубият қайд этган "қизиллар" учун бу ўзгариш янги умид бағишламоқда. Жамоа нафақат ички чемпионатда, балки Манчестер Сити ва Пари Сен-Жермен каби рақибларига қарши ўйинларда ҳам йирик мағлубиятларга учраб, мухлислар ишончини йўқотган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport директори Ричард Ҳугҳес ўзига яхши таниш бўлган мутахассисни танлади. Аввалроқ Борнмут клубида кам маблағ билан тарихий натижа қайд этган ва жамоани олтинчи ўринга олиб чиққан Ираола энди Ливерпул таркибини қайта қуриши лозим. Унинг ҳужумкор футбол услуби Энфилддаги тушкун кайфиятни ўзгартириш учун асосий омил сифатида кўрилмоқда. Бироқ, август ойида бошланадиган янги мавсум олдидан испаниялик мураббий ҳал қилиши керак бўлган муаммолар талайгина.

Ираола учун энг биринчи вазифа — Александер Исак масаласидир. Британия рекорди даражасидаги трансфер бўлган швециялик ҳужумчи жароҳатлар туфайли ўтган мавсумда бор-йўғи 13 та ўйинда майдонга тушди. Ҳозирда Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган ҳужумчининг жисмоний ҳолатини тиклаш ва унинг гол сезиш қобилиятини қайтариш жамоанинг ҳужум чизиғи учун ҳаётий муҳим аҳамиятга эга.

Шунингдек, янги мураббий дарвозабон Алиссон масаласида ҳам аниқ бир қарорга келиши, Флориан Виртс каби иқтидорли футболчиларнинг келажагини белгилаши керак. Ливерпул мухлислари Ираоладан нафақат натижа, балки жамоанинг йўқолган шиддатини қайтаришни кутишмоқда. Исакнинг Швеция сафида Норвегия дарвозасига урган чиройли голи эса янги мураббий учун ижобий сигнал бўлиб хизмат қилиши мумкин.

ЛиверпулАндони ИраолаАлександер ИсакАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59Энрике Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Эрлинг Холандни олиб келадиБугун, 06:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди