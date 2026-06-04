Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифалар
Ливерпул жамоасида янги давр бошланмоқда. Арне Слот бошчилигидаги муваффақиятсиз мавсумдан сўнг, жамоа бошқарувига Андони Ираола тайинланди. Ўтган мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлигини ҳимоя қила олмаган ва 12 та мағлубият қайд этган "қизиллар" учун бу ўзгариш янги умид бағишламоқда. Жамоа нафақат ички чемпионатда, балки Манчестер Сити ва Пари Сен-Жермен каби рақибларига қарши ўйинларда ҳам йирик мағлубиятларга учраб, мухлислар ишончини йўқотган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport директори Ричард Ҳугҳес ўзига яхши таниш бўлган мутахассисни танлади. Аввалроқ Борнмут клубида кам маблағ билан тарихий натижа қайд этган ва жамоани олтинчи ўринга олиб чиққан Ираола энди Ливерпул таркибини қайта қуриши лозим. Унинг ҳужумкор футбол услуби Энфилддаги тушкун кайфиятни ўзгартириш учун асосий омил сифатида кўрилмоқда. Бироқ, август ойида бошланадиган янги мавсум олдидан испаниялик мураббий ҳал қилиши керак бўлган муаммолар талайгина.
Ираола учун энг биринчи вазифа — Александер Исак масаласидир. Британия рекорди даражасидаги трансфер бўлган швециялик ҳужумчи жароҳатлар туфайли ўтган мавсумда бор-йўғи 13 та ўйинда майдонга тушди. Ҳозирда Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган ҳужумчининг жисмоний ҳолатини тиклаш ва унинг гол сезиш қобилиятини қайтариш жамоанинг ҳужум чизиғи учун ҳаётий муҳим аҳамиятга эга.
Шунингдек, янги мураббий дарвозабон Алиссон масаласида ҳам аниқ бир қарорга келиши, Флориан Виртс каби иқтидорли футболчиларнинг келажагини белгилаши керак. Ливерпул мухлислари Ираоладан нафақат натижа, балки жамоанинг йўқолган шиддатини қайтаришни кутишмоқда. Исакнинг Швеция сафида Норвегия дарвозасига урган чиройли голи эса янги мураббий учун ижобий сигнал бўлиб хизмат қилиши мумкин.
…