Тошкент марказида Тарас Шевченко ва Сайид Барака кўчалари вақтинча ёпилади
Тошкент шаҳри марказида ўтказиладиган кўнгилочар фестивал муносабати билан бир қатор кўчаларда транспорт ҳаракати вақтинча чекланади. Чекловлар 4 июн куни соат 06:00 дан бошланиб, 8 июн куни соат 07:00 гача амалда бўлади.
Маълум қилинишича, ушбу вақт оралиғида Тарас Шевченко кўчасининг Фидокор кўчаси билан кесишмасидан Нукус кўчасигача бўлган қисмида ҳаракат тўлиқ ёпилади. Шунингдек, Сайид Барака кўчасининг Ойбек кўчаси билан кесишмасидан Амир Temuр шоҳкўчасигача бўлган қисмида ҳам автотранспорт ҳаракати вақтинча тўхтатилади.
Ҳайдовчилардан мазкур кунларда йўлга чиқишдан аввал ҳаракат йўналишини олдиндан режалаштириш, тирбандликларнинг олдини олиш учун айланма йўллардан фойдаланиш сўралмоқда. Мутасаддилар фестивал давомида хавфсизлик ва жамоат тартибини таъминлаш мақсадида ушбу чекловлар жорий этилишини билдирган.
…