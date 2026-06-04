Тошкент марказида Тарас Шевченко ва Сайид Барака кўчалари вақтинча ёпилади

·46·Жамият
Тошкент марказида Тарас Шевченко ва Сайид Барака кўчалари вақтинча ёпилади
Аудио версияси

Тошкент шаҳри марказида ўтказиладиган кўнгилочар фестивал муносабати билан бир қатор кўчаларда транспорт ҳаракати вақтинча чекланади. Чекловлар 4 июн куни соат 06:00 дан бошланиб, 8 июн куни соат 07:00 гача амалда бўлади.

Маълум қилинишича, ушбу вақт оралиғида Тарас Шевченко кўчасининг Фидокор кўчаси билан кесишмасидан Нукус кўчасигача бўлган қисмида ҳаракат тўлиқ ёпилади. Шунингдек, Сайид Барака кўчасининг Ойбек кўчаси билан кесишмасидан Амир Temuр шоҳкўчасигача бўлган қисмида ҳам автотранспорт ҳаракати вақтинча тўхтатилади.

Ҳайдовчилардан мазкур кунларда йўлга чиқишдан аввал ҳаракат йўналишини олдиндан режалаштириш, тирбандликларнинг олдини олиш учун айланма йўллардан фойдаланиш сўралмоқда. Мутасаддилар фестивал давомида хавфсизлик ва жамоат тартибини таъминлаш мақсадида ушбу чекловлар жорий этилишини билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилдиБугун, 07:53Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпиладиБугун, 07:49Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушландиБугун, 07:39Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Тошкент марказида Тарас Шевченко ва Сайид Барака кўчалари вақтинча ёпилади – Zamin.uz, 04.06.2026