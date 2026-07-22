Макаодағы 98 мың жапырақты әлемдегі ең қымбат алтын ағаш
Макаодағы әйгілі нысандардың бірі алтын жалатылған 98 мың жапырақтан тұрады. Алып ағаш түрінде жасалған бұл құрылымның құны шамамен 256 миллион долларға бағаланады.
Нысан әл-ауқаттың символы ретінде жобаланған. Мыңдаған жапырақ бірігіп, алып алтын ағашты құрайды. Оның көлемі, жасалу тәсілі және пайдаланылған материалдардың құны оны Макаодағы ең көп назар аударатын орындардың біріне айналдырған.
Алтын ағаш тек сәндік қызмет атқармайды. Ол сондай-ақ Макаоның қымбат қонақүйлермен, ойын-сауық орындарымен және туристерді тартуға бағытталған ірі сәулет жобаларымен байланысты келбетін көрсетеді.
Бір қарағанда, ол қарапайым сәндік мүсінге ұқсайды. Алайда құны мен пайдаланылған алтын мөлшері жағынан әлемдегі ең қымбат көпшілікке ұсынылған нысандардың бірі саналады.
Бұл нысан қаланың туристік имиджін қалыптастыруға да қызмет етеді. Макаоға келген көптеген қонақ алтын ағашты көру және суретке түсіру үшін осы жерге барады.
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