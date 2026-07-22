Әлемдегі ең әдемі сөз алғаш рет таңдалды
Халықаралық сарапшылар алқасы тарихта алғаш рет әлемдегі ең әдемі сөздіанықтады. Жеңімпаз ретінде Жаңа Зеландияның байырғы халқы — маори тіліндегі «Kaitiakitanga» сөзі таңдалды. Бұл туралы шет тілдерін үйренуге арналған Babbel платформасы хабарлады.
Мәлім болғандай, «Kaitiakitanga» сөзінің өзбек және басқа да көптеген тілдерде дәл баламасы жоқ. Ол адамның табиғат алдындағы жауапкершілігін, қоршаған ортаны қорғау және оны келешек ұрпаққа аман-есен жеткізу міндетін білдіреді.
Маори халқының дүниетанымы бойынша, адам табиғаттың иесі емес. Керісінше, ол табиғаттың ажырамас бөлігі әрі оны қорғауға жауапты тұлға болып саналады.
Байқауды ұйымдастырушылардың айтуынша, жеңімпазды таңдауда сөздің әдемі айтылуымен қатар, оның мағынасы, мәдени маңызы және бүгінгі күндегі өзектілігі де ескерілген.
Жеңімпазды анықтау үшін Babbel командасы әлеуметтік желілерді, тіл форумдарын және түрлі пікірталастарды зерттеген. Соңғы шешімді тіл мамандары мен мәдениеттанушылардан құралған халықаралық қазылар алқасы қабылдаған.
Байқауға 75-тен астам тілден 223 сөз қатысқан.
Финалға шыққан ең танымал сөздер мыналар:
Saudade (португал тілі) — жоғалған немесе қол жетпейтін нәрсеге деген терең сағыныш.
Ikigai (жапон тілі) — адамды күн сайын өмір сүруге ынталандыратын мақсат пен өмір мәні.
Hiraeth (уэльс тілі) — қайта оралу мүмкін емес отанға немесе мекенге деген күшті сағыныш.
Ubuntu (зулу тілі) — адамгершілік, өзара құрмет және ынтымақ идеясы.
Luftmensch (идиш тілі) — материалдық байлықтан гөрі идеялар мен арманға сүйеніп өмір сүретін идеалист адам.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл байқаудың басты мақсаты — әлем тілдері мен мәдениеттерінің байлығын көрсету, сондай-ақ кейбір сөздердің басқа тілдерде бір сөзбен жеткізу қиын болатын бірегей ұғымдарды білдіретінін таныту.
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