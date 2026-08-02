Роналду мен Джорджинаның үйлену тойы: қонақүйдегі жұмбақ дайындық…
Криштиану Роналду Криштиану Роналду мен Джорджина Родригес он жылдық қарым-қатынастан кейін ақыры некеге тұруға дайындалып жатқан болуы мүмкін. Британдық басылымның мәліметінше, рәсімге футболшының өмірінде ерекше орын алатын мекен таңдалған, ал жергілікті қонақүйдегі тосын шектеулер бұл ақпаратқа одан әрі салмақ берді.
Алайда жұп әзірге тойдың нақты күні мен өтетін орнын ресми түрде жариялаған жоқ. Сондықтан таралып жатқан ақпаратты расталған мәлімдеме емес, бұқаралық ақпарат құралдарының хабары ретінде бағалау керек.
Той 8 тамызда Мадейрада өтуі мүмкін
The Sun басылымының жазуынша, Роналду мен Джорджина 8 тамыз, сенбі күні Португалияның Мадейра аралында отау құруды жоспарлаған. Діни рәсім арал астанасындағы тарихи Фуншал соборында өтетіні айтылуда.
Одан кейін қонақтар бес жұлдызды Savoy Palace қонақүйіне барады деп күтілуде. Хабарларға қарағанда, қонақүйде демалып жатқан адамдарға жұма және сенбі күндері ғимараттың екі қабаты мен кейбір бар аумақтары жабылатыны алдын ала ескертілген. Дәл осы шектеулер ауқымды әрі құпия іс-шараға дайындық жүріп жатыр деген болжамды күшейтті.
Неліктен дәл Мадейра таңдалды?
Мадейра Роналду үшін жай ғана туристік мекен емес. Футболшы Фуншалда туып-өскен және кәсіби спорттағы орасан зор жолын дәл осы аралдан бастаған.
Португалия баспасөзінде жұптың 2026 жылғы әлем чемпионатынан кейін Мадейрада некеге тұратыны туралы ақпарат бұған дейін де тараған еді. Фуншал соборы ықтимал рәсім өтетін орын ретінде, ал аралдағы сәнді қонақүйлердің бірі той дастарханы өтетін мекен ретінде аталған.
Осы тұрғыдан алғанда, Роналдудың өміріндегі ең маңызды күндердің бірін туған жерінде өткізуі символдық шешім болуы мүмкін: әлем футболының шыңына жеткен жұлдыз жаңа отбасылық кезеңін де бәрі басталған жерде бастамақ.
Он жылдық қарым-қатынастан кейінгі маңызды қадам
Криштиану мен Джорджина 2016 жылы танысқан. Көп ұзамай олардың қарым-қатынасы басталып, кейін жұп көпшілік алдына бірге шыға бастады.
2025 жылдың тамыз айында Джорджина үлкен гауһар тасы бар жүзіктің суретін жариялап, үйленуге ұсыныс жасалғанын растады. Кейін Роналду бұл шешімнің қабылдануына қыздарының да ықпалы болғанын айтты.
Қазір жұп бес баланы бірге тәрбиелеп отыр. Джорджина Роналдудың бұрынғы балаларын да анасы ретінде қамқорлығына алған, олардың екеуі — Алана Мартина мен Белла Эсмеральда — жұптың ортақ балалары.
Негізгі сұрақ әлі де ашық күйінде қалуда
Қонақүйдегі жабық аумақтар мен халықаралық басылымдарда таралып жатқан ақпаратқа қарамастан, Роналду немесе Джорджинаның өкілдері 8 тамыз күнін ресми түрде растағаны туралы сенімді ашық мәлімдеме жоқ.
Бұл екі болжамды қалдырады: не жұп жылдың ең көп талқыланатын тойларының бірін барынша құпия ұстап отыр, не қонақүйдегі дайындықтар басқа жеке іс-шараға байланысты.
Қалай болғанда да, Фуншалдағы жағдай алдағы күндері әлемдік спорт және шоу-бизнес баспасөзінің басты тақырыптарының біріне айналады деп күтілуде. Роналдудың Мадейраға оралуы жай ғана той емес, оның жеке тарихындағы ең символдық беттердің бірі болуы мүмкін.
Сіздіңше, Роналду мен Джорджина рәсімді соңғы сәтке дейін құпия сақтай ала ма? Пікіріңізді комментарийде қалдырып, мақаланы жақындарыңызбен Telegram немесе басқа әлеуметтік желілерде бөлісіңіз!
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