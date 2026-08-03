Өзін жылқы санайтын әнші миллиондаған адамды таңғалдыруда
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Әлеуметтік желілерде өзіндік бейнесімен танымал болған Horsegirl лақап атымен өнер көрсететін әнші тағы да талқылау орталығына айналды. Оның ең таңғаларлық ерекшелігі — әрбір дерлік өнер көрсетуі мен сұхбатында жылқы маскасымен көрінуі.
Мәліметтерге қарағанда, Германияда дүниеге келген әнші өзінің шынайы бейнесін көпшілікке дерлік көрсетпейді. Ал неліктен дәл жылқы бейнесін таңдағанына әлі күнге дейін нақты түсініктеме бермеген.
Алайда сұхбаттардың бірінде ол әзілдеп, өзін «Sun Shine» атты фермада жылқы болып туғанын айтқан. Жақында BBC Soundsбасылымына берген сұхбатында ол одан да таңғаларлық әрекет жасады. Әнші кейбір сұрақтарға адам тілінде емес, жылқының кісінеуіне еліктеп жауап беріп, тіпті «жылқы тілін үйрендім» деген мәлімдеме жасады.
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