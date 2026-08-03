Instagram арқылы жұмыс іздеген қазақстандық 125 жылға қамалды
Грекияда 24 жастағы Қазақстан азаматы Рашид Қодыровқа 125 жылдық бас бостандығынан айыру жазасының тағайындалуы үлкен пікірталас тудырды. Оның жақындары жас жігіттің халықаралық қылмыстық желінің құрбаны болғанын айтып, істі қайта қарауды сұрап отыр.
Белгілі болғандай, Рашид Қодыров Түркияда жұмыс істеу мақсатында Instagram арқылы жарияланған хабарландыруға жүгінген. Хабарландыруда туристерге моторлы қайықпен саяхат ұйымдастыру жұмысы ұсынылған. Алайда кейін ол заңсыз мигранттарды тасымалдауға қатысы бар деп айыпталған.
Жігіттің анасы Нұрхан Қодырованың айтуынша, тергеу барысында ұлына аудармашы берілмеген. Сондай-ақ оған жаза одан әрі қатаңдатылуы мүмкін екені ескертіліп, кейбір құжаттарға қол қоюға мәжбүрленген.
Әйелдің сөзінше, сот Рашид Қодыровқа бас бостандығынан айыру жазасынан бөлек, шамамен 1 миллиард теңгеге тең айыппұл да салған. Оның пікірінше, ұлы әлеуметтік желілер арқылы жұмыс іздеушілерді тартуға бағытталған алаяқтық схеманың құрбаны болған.
Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі бұл жағдайды растап, азаматтың Грекия заңнамасындағы ауыр баптар бойынша кінәлі деп танылғанын хабарлады. Министрліктің мәліметінше, Рашид Қодыровқа консулдық-құқықтық көмек көрсетіліп жатыр және іс дипломатиялық мекеменің бақылауында қалып отыр.
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