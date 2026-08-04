Роналду мен Джорджинаның неке қию рәсіміне санаулы күн қалды: тойдың күні мен өтетін жері белгілі болды
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Криштиану Роналду мен оның қалыңдығы Джорджина Родригес 8 тамызда Мадейрада үйленуі мүмкін. Шетелдік басылымдарда тараған ақпаратқа сәйкес, жұп неке қию рәсімі үшін Роналдудың туған жері Фуншал қаласын таңдаған.
Рәсім Фуншал соборында, ал салтанатты дастарқан "Savoy Palace" қонақүйінде өтетіні айтылуда. Тойға футбол, кино, музыка және спорт әлемінің танымал өкілдері келуі мүмкін, алайда қонақтар тізімі әлі ресми түрде жарияланған жоқ.
Роналду мен Джорджина 2016 жылдан бері қарым-қатынаста. Олар бес баланы бірге тәрбиелеп келеді. Жұптың құда түскені 2025 жылы расталған, ал некені әлем чемпионатынан кейін қию жоспары туралы бұған дейін баспасөз жазған еді. Әзірге 8 тамыз күні ресми емес, БАҚ-та тараған ақпарат болып қала береді.
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