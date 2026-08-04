Әлем картасында тағы бір мемлекеттің атауы өзгерді
Тынық мұхитында орналасқан және әлемдегі халқы ең аз мемлекеттердің бірі ретінде танымал Науру ресми түрде атауын өзгертті. Енді ел халықаралық аренада Наойеро Республикасы деген атаумен аталады. Бұл туралы Associated Press агенттігі хабарлады.
Мәлім болғандай, жаңа атау елдің жергілікті тіліндегі тарихи атауы мен оның бастапқы айтылуына сәйкестендірілген. Осыған байланысты мемлекеттің халықаралық коды да өзгереді. Бұған дейін қолданылған NRU кодының орнына енді NRO коды пайдаланылады. Сондай-ақ ел азаматтары бұрынғыдай «наурулықтар» емес, дей-Наойеро деп аталады.
Президент Дэвид Адеангтың айтуынша, бұл өзгеріс елдің бай тарихи мұрасын, ұлттық тілін және халықтың бірегейлігін толық танытуға қызмет етеді. Мемлекет басшысы бұл бастаманы жыл басында парламент талқылауына енгізген. Кейін Конституцияға тиісті түзетулер депутаттар тарапынан екі кезеңдік дауыс беру арқылы мақұлданды.
Үкіметтің ресми мәлімдемесіне сәйкес, «Науру» атауы бұрын халықаралық аренада шетелдіктерге айтуға оңай болуы үшін қолданылған. Алайда «Наойеро» елдің төл, тарихи әрі дәстүрлі атауы болып саналады. Сондықтан билік бұл атауды мемлекеттің шынайы ұлттық нышаны ретінде қайта қалпына келтіруге шешім қабылдады.
Шамамен 12 мың адам тұратын Наойеро халық саны бойынша әлемде Ватикан мен Тувалудан кейін үшінші орында тұр. Ел 1968 жылы тәуелсіздік алған. Бір кездері фосфат өндіру арқылы қомақты экономикалық табысқа жеткен мемлекет кейінгі жылдары табиғи қорлардың азаюы салдарынан ауыр экономикалық дағдарысқа тап болды.
Бүгінде Наойеро климаттың өзгеру әсерін ең қатты сезініп отырған елдердің бірі саналады. Теңіз деңгейінің біртіндеп көтерілуі арал мемлекетіне үлкен қауіп төндіруде. Сондықтан үкімет жағалаудағы инфрақұрылымды қорғауға, халықты қауіпсіз аймақтарға көшіруге және климат өзгерісінің салдарына бейімделуге шетелдік инвестициялар тартуға ерекше көңіл бөліп отыр.
Ресми тұлғалардың мәлімдеуінше, ел атауының өзгертілуі Наойеро үшін «ұлттық мақтаныштың жаңа кезеңін» бастайды. Сонымен қатар үкімет әлемнің түрлі елдері мен халықаралық ұйымдарына жүгініп, жаңа атауды ресми түрде тануды сұрады.
Мәлім болғандай, Біріккен Ұлттар Ұйымы, сондай-ақ Аустралия, Жаңа Зеландия және аймақтағы АҚШ пен Қытайдың дипломатиялық өкілдіктері ресми дереккөздерінде ел атауын Наойеро ретінде тіркей бастады.
Айта кетейік, бұл үдеріс ағымдағы жылдың 29 қаңтарында Президент Дэвид Адеанг ел атауын өзгертуге қатысты Конституциялық түзетулерді парламентке енгізген кезде басталған. Кейін 12 мамырда парламент бұл өзгерістерді мақұлдады. Ал маусым айында Науру үкіметі жаңа атауды халықаралық деңгейде мойындату мақсатында Біріккен Ұлттар Ұйымына ресми өтініш жолдады. Осыдан кейін Наойеро атауы БҰҰ-ның ресми дерекқорында да көрсетілді.
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