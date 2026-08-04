Марс суретінен жұмбақ «жүріп келе жатқан адам» бейнесі анықталды
2007 жылы Spirit марсоходы түсірген Марс бетіндегі фотосурет тағы да интернет қолданушыларының назарын аударды. Арада жылдар өтсе де, бұл сурет әлеуметтік желілерде тез тарап, қызу талқылауға себеп болды. Бұл туралы Daily Mail басылымы хабарлады.
Мәлім болғандай, панорамалық суреттен Марстың тасты әрі шөлге ұқсас ландшафты аясында алыстан адамға ұқсайтын жұмбақ сұлба байқалады. Нысанға мұқият қарағанда, оның қолдарын екі жаққа созып, аяғын көтеріп қозғалып келе жатқан адамды еске түсіретіні көрінеді. Дәл осы бейне әлеуметтік желілерде түрлі пікірталастардың басталуына себеп болды.
Кейбір қолданушылардың пікірінше, суреттегі нысан жай ғана тас емес. Олар мұны ежелгі Марс өркениетіне тиесілі мүсін, жасанды құрылыс немесе бұрын болған тіршіліктің іздерінің бірі болуы мүмкін деп болжайды. Сондықтан бұл фотосурет қысқа уақыт ішінде миллиондаған адамның назарын аударды.
Алайда ғалымдар мен мамандардың басым бөлігі бұл жағдайға ғылыми тұрғыдан қарайды. Олардың айтуынша, бұл құбылыс парейдолия әсері деп аталатын психологиялық құбылыспен түсіндіріледі. Мұндайда адам миы бұлттар, тастар, тау жыныстары немесе көлеңкелер сияқты мүлде кездейсоқ пішіндерден таныс бейнелерді, жануарларды немесе адам кейіптерін көруге бейім болады.
Мамандардың айтуынша, Марс бетінен түсірілген фотосуреттерде мұндай визуалды иллюзиялар бұған дейін де бірнеше рет кездескен. Осыған байланысты Планеталар қоғамы да бұл суретке түсініктеме беріп, «адамға» ұқсап көрінетін нысанның шын мәнінде Күн сәулесінің белгілі бір бұрышпен түсуі нәтижесінде пайда болған кәдімгі жартас түзілімі екенін атап өтті.
Соған қарамастан, бұл фотосурет интернеттегі пікірталастарды одан әрі күшейтті. Кейбір қолданушылар суретте шынымен де адам, ежелгі мүсін немесе Марста болған өркениеттің іздері бейнеленгеніне сенім білдіруде. Ал басқалары мұның жай ғана табиғи тас пішіні екенін, адам миы оны таныс бейне ретінде қабылдап тұрғанын алға тартады.
Ал NASA өзінің ресми ұстанымын өзгерткен жоқ. Агенттік Марста бұрын тіршілік болғанын растайтын сенімді ғылыми дәлелдер әзірге жоқ екенін бірнеше рет мәлімдеді. Сондай-ақ мамандар мұндай фотосуреттердің өзгеғаламшарлық өркениеттің бар екеніне дәлел емес екенін және оларды ғылыми талдау кезінде сақтық пен дәлелге негізделген тәсілдің маңызды екенін айтып келеді.
Осылайша, 2007 жылы түсірілген бір ғана фотосурет арада жиырма жылға жуық уақыт өтсе де, әлі де қызығушылық тудырып келеді. Бұл Марсқа қатысты кез келген ерекше бейненің адамдарда үлкен қызығушылық пен түрлі болжамдар туғызатынын тағы бір рет көрсетті.
…