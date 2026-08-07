Тойда жастарға тілек айтқан 66 жастағы ер адамға қылмыстық іс қозғалды
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Қазақстанда Тойда жастарға тілек айтқан 66 жастағы ер адамды кейін полиция ұстап, уақытша ұстау изоляторына қамады. Бұған оның тойда айтқан пікірлері себеп болған.
Анықталғандай, қалыңдықтың туысы болған ер адам тойларда музыка болмауы керек екенін айтып, өнерпаздарды қорлаған. Сондай-ақ ерлер мен әйелдер бір дастарқан басында отырмауы тиіс екенін мәлімдеген.
Оның бұл сөзі әлеуметтік желілерде де талқыланды. Қазақстан билігі мен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ер адамның пікірлері зайырлы мемлекет қағидаттары мен ислам құндылықтарына қайшы екенін мәлімдеді.
Полиция мәліметінше, 66 жастағы ер адамға қатысты діни және әлеуметтік араздықты қоздыру белгілері бойынша қылмыстық іс қозғалған.
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