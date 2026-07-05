Қозоғистонлик подполковник нафақага чиққач, болаликдаги орзуси бўлган рақс ўқитувчисига айланди (видео)
Болатбек Сейдалин узоқ йиллар Қозоғистон Ички ишлар вазирлигининг эксперт-криминалистика тизимида фаолият юритган. У 20 йилдан зиёд хизмат қилиб, подполковник унвонида нафақага чиққан.
Хизмат йиллари ортида қолгач, Болатбек болаликда амалга ошмай қолган орзусини эслади. У мактабнинг биринчи синфидаёқ рақсга қизиққан ва тўгаракка қатнашган. Аммо ўша пайтда ўғил бола спорт билан шуғулланиши керак, деган фикр сабаб рақсни ташлашга мажбур бўлган.
Орадан кўп йил ўтиб, 50 ёшдан кейин у бу қарорни ўзгартирди. Болатбек Остонадаги бир нечта рақс мактабида беш йил таҳсил олди. Сальса ва бачата бўйича машғулотларга мунтазам қатнашиб, бу йўналишларни яхши ўзлаштирди.
Шундан сўнг у шаҳарнинг рақс жамоасига қўшилди ва ўқитувчилик қилишни бошлади. Ҳозир Болатбек нафақадаги офицер эмас, рақсга қизиқувчиларга сабоқ бераётган устоз сифатида фаолият юритмоқда.
…