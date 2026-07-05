Қозоғистонлик подполковник нафақага чиққач, болаликдаги орзуси бўлган рақс ўқитувчисига айланди (видео)

·25·Дунё
Қозоғистонлик подполковник нафақага чиққач, болаликдаги орзуси бўлган рақс ўқитувчисига айланди (видео)

Болатбек Сейдалин узоқ йиллар Қозоғистон Ички ишлар вазирлигининг эксперт-криминалистика тизимида фаолият юритган. У 20 йилдан зиёд хизмат қилиб, подполковник унвонида нафақага чиққан.

Хизмат йиллари ортида қолгач, Болатбек болаликда амалга ошмай қолган орзусини эслади. У мактабнинг биринчи синфидаёқ рақсга қизиққан ва тўгаракка қатнашган. Аммо ўша пайтда ўғил бола спорт билан шуғулланиши керак, деган фикр сабаб рақсни ташлашга мажбур бўлган.

Орадан кўп йил ўтиб, 50 ёшдан кейин у бу қарорни ўзгартирди. Болатбек Остонадаги бир нечта рақс мактабида беш йил таҳсил олди. Сальса ва бачата бўйича машғулотларга мунтазам қатнашиб, бу йўналишларни яхши ўзлаштирди.

Шундан сўнг у шаҳарнинг рақс жамоасига қўшилди ва ўқитувчилик қилишни бошлади. Ҳозир Болатбек нафақадаги офицер эмас, рақсга қизиқувчиларга сабоқ бераётган устоз сифатида фаолият юритмоқда.

Болатбек СейдалинҚазақстанАстана
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Мурас Юнайтед” – “Азиягол” баҳсида судланган Қамчибек Ташиевнинг иштироки муҳокамага сабаб бўлди“Мурас Юнайтед” – “Азиягол” баҳсида судланган Қамчибек Ташиевнинг иштироки муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 12:08Истанбулда кучли ёмғир кўчаларни сувга тўлдирдиИстанбулда кучли ёмғир кўчаларни сувга тўлдирдиБугун, 11:57Хитойда даҳшатли ҳолат: бегона эркак ёш қизчани кўтариб каналга отиб юборди (видео)Хитойда даҳшатли ҳолат: бегона эркак ёш қизчани кўтариб каналга отиб юборди (видео)Бугун, 11:53АҚШ байроғини кўтариб учаётган парашютчи одамлар устига қулади АҚШ байроғини кўтариб учаётган парашютчи одамлар устига қулади Бугун, 11:20Нега Можтаба Хоманаий отасининг дафн маросимига келмади?Нега Можтаба Хоманаий отасининг дафн маросимига келмади?Бугун, 10:39Қумлар остида яширинган Византия шаҳри Мисрда топилдиҚумлар остида яширинган Византия шаҳри Мисрда топилдиБугун, 00:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди