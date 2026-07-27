«Mendirman Jaloliddin» жұлдызы Jahongir Abdumalikov алғаш рет әке атанды
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«Mendirman Jaloliddin» тарихи сериалындағы рөлі арқылы көпшілікке кеңінен танылған актер Jahongir Abdumalikov өмірінде ұмытылмас әрі қуанышты оқиға болды. Өнер иесі алғаш рет әке атанып, отбасында ұл бала дүниеге келді.
Қуанышты жаңалық жанкүйерлер арасында үлкен қызығушылық тудырды. Әлеуметтік желілерде актерге құттықтаулар жауып, көптеген жанкүйерлер оған және жарына шынайы тілектерін жолдап жатыр.
Jahongir Abdumalikov соңғы жылдары фильмдер мен сериалдардағы сәтті рөлдері арқылы көрермендердің ықыласына бөленді. Енді шығармашылық қызметімен қатар, өмірінің ең маңызды белестерінің бірі — әкелік бақытқа да қол жеткізді.
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