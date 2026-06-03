Традиция создания специальных транспортных средств для глав государств имеет долгую историю, причем многие из них были настоящими автоэнтузиастами. Например, первый официальный автомобиль президентов США приводился в движение паровым двигателем. В 1907 году военный министр Уильям Тафт выступил с инициативой приобретения двух туреров модели Вхите Пуллман для правительства. Хотя Теодор Рузвельт предпочитал верховую езду, Тафт, став президентом в 1909 году, продолжил активно использовать эти автомобили. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Интересно, что хотя автомобиль был изобретен в Германии, кайзер Вильгельм ИИ считал его «преходящим явлением» и не имел собственной машины до 1900-х годов. Одним из первых правителей-автомобилистов в мире стал турецкий султан Абдул-Хамид ИИ, который неожиданно выбрал электромобиль британского производства. Это транспортное средство, созданное лондонской компанией Акме & Иммиш Электрик Воркс, могло развивать скорость 5–6 миль в час.

Махараджи Индии также были среди первых поклонников автомобилестроения. Махараджа Морви Вагджи Раваджи ИИ во время путешествия по Британии в 1897 году хотел ехать со скоростью 40 миль в час, но на практике был поражен уже при достижении 20–22 миль в час, попросив притормозить. Махараджа Тикари был куда смелее и в 1906 году участвовал в гонках на своем автомобиле Renault.

Еще одним известным автомобилистом Азии был эмир Афганистана Хабибулла-хан. Во время поездки в Индию в 1907 году он был очарован автомобилем Волселей-Сидделей. Спустя несколько лет он заказал у британской фирмы технику, стоимость которой сегодня составила бы 3,1 миллиона фунтов стерлингов. Желая, чтобы его народ освоил это новое изобретение, эмир отправил группу афганцев в Мумбаи для обучения обслуживанию автомобилей.