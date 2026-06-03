Правители и их автомобили: эпоха, когда мировые лидеры садились за руль

·58·Авто
Правители и их автомобили: эпоха, когда мировые лидеры садились за руль

Традиция создания специальных транспортных средств для глав государств имеет долгую историю, причем многие из них были настоящими автоэнтузиастами. Например, первый официальный автомобиль президентов США приводился в движение паровым двигателем. В 1907 году военный министр Уильям Тафт выступил с инициативой приобретения двух туреров модели Вхите Пуллман для правительства. Хотя Теодор Рузвельт предпочитал верховую езду, Тафт, став президентом в 1909 году, продолжил активно использовать эти автомобили. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Интересно, что хотя автомобиль был изобретен в Германии, кайзер Вильгельм ИИ считал его «преходящим явлением» и не имел собственной машины до 1900-х годов. Одним из первых правителей-автомобилистов в мире стал турецкий султан Абдул-Хамид ИИ, который неожиданно выбрал электромобиль британского производства. Это транспортное средство, созданное лондонской компанией Акме & Иммиш Электрик Воркс, могло развивать скорость 5–6 миль в час.

Махараджи Индии также были среди первых поклонников автомобилестроения. Махараджа Морви Вагджи Раваджи ИИ во время путешествия по Британии в 1897 году хотел ехать со скоростью 40 миль в час, но на практике был поражен уже при достижении 20–22 миль в час, попросив притормозить. Махараджа Тикари был куда смелее и в 1906 году участвовал в гонках на своем автомобиле Renault.

Еще одним известным автомобилистом Азии был эмир Афганистана Хабибулла-хан. Во время поездки в Индию в 1907 году он был очарован автомобилем Волселей-Сидделей. Спустя несколько лет он заказал у британской фирмы технику, стоимость которой сегодня составила бы 3,1 миллиона фунтов стерлингов. Желая, чтобы его народ освоил это новое изобретение, эмир отправил группу афганцев в Мумбаи для обучения обслуживанию автомобилей.

АвтомобильИсторияWhite PullmanRenaultWolseley-Siddeley
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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