Lamborghini Диабло СВ: 20 тысяч километров в любую погоду с 12-цилиндровой легендой

Суперкары обычно славятся тем, что хранятся в гаражах коллекционеров при идеальных условиях температуры и влажности. Однако Питер Дич, владелец одного из классических представителей бренда Lamborghini — Диабло СВ, полностью отверг эту традицию, взяв за правило выезжать на своем 12-цилиндровом «скакуне» в любую погоду. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Одометр праворульного Lamborghini Диабло Питера, зарегистрированного в Великобритании, сейчас показывает цифру 83 000. Этот показатель вполне может удивить многих, так как подобные редкие автомобили крайне редко преодолевают такие большие расстояния. Однако здесь есть технический нюанс: спидометры моделей Диабло, выпущенных до 1999 года, по закону отображали как мили, так и километры, но их одометры работали исключительно в километрах.

Удовольствие от ежедневного использования классического суперкара

По словам владельца автомобиля, он лично проехал на этом Lamborghini 20 000 километров (около 12 000 миль). Для таких классических суперкаров это огромное расстояние, особенно если учесть капризный климат и дождливую погоду Великобритании. Питер не относится к категории «водителей выходного дня», которые вывозят свой автомобиль на улицу только в солнечные дни.

Lamborghini Диабло СВ известен своим двигателем В12 и особым «диким» характером. Эта модель является продуктом эпохи, когда электронные вспомогательные системы практически отсутствовали, поэтому управление ею требует от водителя высокого мастерства и внимания. Несмотря на это, Питер подчеркивает, что получает удовольствие от каждого километра и считает, что лучший способ сохранить автомобиль «живым» — это регулярно на нем ездить.

Для автолюбителей Узбекистана этот случай также может стать интересным примером. Хотя в последние годы в нашей стране становятся популярными современные электромобили, такие как BYD Han или Tesla, классические модели брендов вроде Lamborghini по-прежнему считаются вершиной автомобильного искусства. Содержание и эксплуатация таких машин требуют больших затрат и осторожности.

Опыт Питера Дича показывает, что даже самые ценные и редкие суперкары не должны оставаться лишь музейными экспонатами. Они созданы для дорог и проявляют свою истинную мощь только в движении. Звук 12-цилиндрового двигателя и неповторимый дизайн Диабло СВ, несомненно, привлекают внимание прохожих и других водителей в любую погоду.