BMW нашла революционное решение в производстве водородных автомобилей

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BMW нашла революционное решение в производстве водородных автомобилей

Компания BMW сделала важный шаг в развитии транспортных средств на водородных топливных элементах (FCEV). Новая разработанная система «BMW Хйдроген Флат Стораге» предлагает инновационный способ хранения сжатого водорода на борту автомобиля. Этот модульный подход позволяет размещать водородные баки в пространстве, занимаемом высоковольтными аккумуляторами «Ген6» в модели BMW iX5. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Ключевое преимущество новой технологии заключается в том, что она не влияет на объем салона и позволяет собирать модели иКс5 Хйдроген на одной конвейерной линии вместе с автомобилями других типов двигателей. В настоящее время платформа BMW X5 поддерживает пять типов силовых установок: бензиновые, дизельные, BEV (электромобили), подзаряжаемые гибриды и FCEV. Все варианты используют новый централизованный блок управления BMW «Хеарт оф Джой».

Электродвигатель в модели BMW iX5 FCEV такой же, как и в версии BEV, но вместо большой батареи здесь установлен блок топливных элементов, получающих энергию из водородных баков. Небольшой буферный литий-ионный аккумулятор обеспечивает дополнительную мощность при разгоне и накапливает энергию рекуперативного торможения. Новая система способна хранить 7 кг водорода под давлением 700 бар, что позволяет автомобилю преодолевать расстояние до 620 км (385 миль).

Новая система «Хйдроген Флат Стораге» состоит из семи тонких баков, изготовленных из композитного материала, армированного углеродным волокном. Эти баки соединены параллельно и управляются через единый центральный клапан. Самое главное, что заправка водородных баков занимает менее пяти минут, что является большим преимуществом по сравнению с зарядкой электромобилей.

BMWВодородЭлектромобильТехнологииBMW iX5
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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