Первый гибрид BYD для Европы: представлена модель Dolphin Г

Компания BYD официально представила свой новый компактный хетчбэк для европейского рынка — модель Dolphin Г. Этот автомобиль стал первой гибридной моделью в данной линейке, выпущенной для Европы. Новинка отличается оригинальным дизайном, светодиодной оптикой с плавными линиями, скрытыми дверными ручками и контрастной крышей. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По своим габаритам модель занимает нишу между Dolphin Сурф и электрическим хетчбэком Dolphin. Длина автомобиля составляет 4160 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1575 мм, а колесная база равна 2610 мм. Объем багажника составляет 425 литров, который увеличивается до 1225 литров при сложенных задних сиденьях. В салоне установлена 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийный экран диагональю 10,1 или 12,8 дюйма в зависимости от комплектации.

В основе силовой установки лежит гибридная система BYD ДМ-и. Она состоит из 1,5-литрового атмосферного двигателя мощностью 95 л.с. и переднего электромотора. Модель предлагается в двух версиях: мощностью 175 л.с. с батареей 7,4 кВт·ч и 212 л.с. с батареей 18 кВт·ч. Запас хода на чистой электротяге по циклу ВЛТП составляет от 40 до 105 км, а общий запас хода достигает 1040 км.

Dolphin Г в любой версии разгоняется до 100 км/ч за 8,3 секунды. В список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и автоматического торможения, климат-контроль и парктроники. В топовых комплектациях доступны подогрев сидений и руля, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей и панорамная крыша.

В Испании цена BYD Dolphin G варьируется от 25 200 до 30 700 евро в зависимости от комплектации. Ожидается, что благодаря своей экономичности и современным технологиям эта модель составит серьезную конкуренцию в сегменте европейских хетчбэков.