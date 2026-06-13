Первый гибрид BYD для Европы: представлена модель Dolphin Г

·2·Авто
Первый гибрид BYD для Европы: представлена модель Dolphin Г

Компания BYD официально представила свой новый компактный хетчбэк для европейского рынка — модель Dolphin Г. Этот автомобиль стал первой гибридной моделью в данной линейке, выпущенной для Европы. Новинка отличается оригинальным дизайном, светодиодной оптикой с плавными линиями, скрытыми дверными ручками и контрастной крышей. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По своим габаритам модель занимает нишу между Dolphin Сурф и электрическим хетчбэком Dolphin. Длина автомобиля составляет 4160 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1575 мм, а колесная база равна 2610 мм. Объем багажника составляет 425 литров, который увеличивается до 1225 литров при сложенных задних сиденьях. В салоне установлена 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийный экран диагональю 10,1 или 12,8 дюйма в зависимости от комплектации.

В основе силовой установки лежит гибридная система BYD ДМ-и. Она состоит из 1,5-литрового атмосферного двигателя мощностью 95 л.с. и переднего электромотора. Модель предлагается в двух версиях: мощностью 175 л.с. с батареей 7,4 кВт·ч и 212 л.с. с батареей 18 кВт·ч. Запас хода на чистой электротяге по циклу ВЛТП составляет от 40 до 105 км, а общий запас хода достигает 1040 км.

Dolphin Г в любой версии разгоняется до 100 км/ч за 8,3 секунды. В список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и автоматического торможения, климат-контроль и парктроники. В топовых комплектациях доступны подогрев сидений и руля, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей и панорамная крыша.

В Испании цена BYD Dolphin G варьируется от 25 200 до 30 700 евро в зависимости от комплектации. Ожидается, что благодаря своей экономичности и современным технологиям эта модель составит серьезную конкуренцию в сегменте европейских хетчбэков.

BYDDolphin GГибридАвтомобилиТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Кроссоверы Белги будут оснащаться мультимедийными системами белорусского производстваКроссоверы Белги будут оснащаться мультимедийными системами белорусского производстваСегодня, 12:26Новые модели Волга получили полностью локализованное меню и современную системуНовые модели Волга получили полностью локализованное меню и современную системуСегодня, 10:28Hyundai представил свой первый гиперкар: концепт Genesis Магма GT3Hyundai представил свой первый гиперкар: концепт Genesis Магма GT3Сегодня, 10:00BYD установит сверхбыстрые зарядные станции мощностью 1500 кВт в КанадеBYD установит сверхбыстрые зарядные станции мощностью 1500 кВт в КанадеСегодня, 08:53Спрос на европейские автомобили в России резко вырос: лидируют BMW и AudiСпрос на европейские автомобили в России резко вырос: лидируют BMW и AudiСегодня, 07:59Забудьте о суперкарах: Морган Суперспорт — настоящий автомобиль мечтыЗабудьте о суперкарах: Морган Суперспорт — настоящий автомобиль мечтыСегодня, 06:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.