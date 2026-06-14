В Китае представлен обновленный Hyundai Tucson Л 2026: Технические характеристики и цены

·25·Авто
В Китае представлен обновленный Hyundai Tucson Л 2026: Технические характеристики и цены

Южнокорейская компания Hyundai через совместное предприятие Беиджинг Hyundai в Китае официально выпустила обновленную версию популярного кроссовера — Hyundai Tucson Л 2026 модельного года. Это обновление направлено на укрепление позиций модели, которая привлекает внимание не только своим экстерьером, но и внутренним технологическим оснащением. В связи с новым модельным годом количество комплектаций было оптимизировано, что предоставило покупателям более четкий выбор. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Как сообщает издание иксбт.ком, внешний дизайн кроссовера сохранил свой традиционный и узнаваемый стиль. Большая решетка радиатора, интегрированная в нее светодиодная оптика и задние фонари в стиле «когти орла» придают автомобилю агрессивный и современный вид. В зависимости от выбранной версии автомобиль оснащается 18- или 19-дюймовыми колесными дисками. Для любителей спортивного стиля предлагается специальная версия Н-Лине.

Технологические обновления и комфорт

В интерьере основные изменения коснулись систем цифрового управления. Топовые комплектации Hyundai Tucson Л 2026 оснащены двумя объединенными 12,3-дюймовыми экранами, тогда как в базовых версиях используется комбинация 12,3-дюймового центрального дисплея и 4-дюймовой цифровой панели приборов. Примечательно, что инженеры Hyundai сохранили физические кнопки для управления основными функциями, учитывая эргономику.

Системы безопасности также были значительно расширены. Обновленный кроссовер получил комплекс современных интеллектуальных систем помощи водителю. К ним относятся:

  • Система предотвращения столкновений;
  • Функция контроля и удержания в полосе движения;
  • Адаптивный круиз-контроль;
  • Система мониторинга слепых зон.
Габаритные размеры автомобиля остались прежними: длина составляет 4670 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1690 мм. Колесная база равна 2755 мм, что обеспечивает один из самых просторных салонов в своем классе. На рынке Узбекистана предыдущие версии этой модели также известны своей вместительностью и надежностью.

Двигатель и трансмиссия

Технически Hyundai Tucson Л 2026 сохранил свои надежные агрегаты. Под капотом расположен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 200 л.с. (147 кВт). Этот двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В зависимости от потребностей покупатели могут выбрать переднеприводную или полноприводную (4WD) версию.

Цены на автомобиль на китайском рынке установлены в диапазоне от 170 000 до 187 000 юаней (примерно от 23 500 до 26 000 долларов США). Для автолюбителей Узбекистана это обновление представляет интерес, так как модели Hyundai Tucson являются одними из самых распространенных кроссоверов на дорогах страны, и ожидается, что обновленные технологии вскоре появятся через параллельный импорт или официальных дилеров.

HyundaiTucson LКроссоверАвтоновостиBeijing Hyundai
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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