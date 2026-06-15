Новое поколение BMW X5 прошло испытания: какие изменения ждут легендарный кроссовер?

Немецкий концерн BMW готовится представить новое поколение своего кроссовера Кс5 — одной из самых успешных моделей в истории бренда. Эта модель имеет огромное значение не только для поклонников марки, но и для всего сегмента премиальных СУВ, так как на протяжении десятилетий она задавала баланс между роскошью и удовольствием от вождения. Хотя в новом поколении основной акцент сделан на электрификации, для поклонников традиционных двигателей также есть немало хороших новостей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Самая громкая новость новой модели — появление полностью электрической версии BMW iX5, оснащенной аккумулятором емкостью 141 кВт⋅ч. Однако, как сообщают издание Autocar и другие авторитетные источники, компания не спешит отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Линейка нового BMW X5 будет включать мягкие гибриды (милд-хйбрид) на базе 3,0-литровых рядных шестицилиндровых двигателей и плагин-гибридные (PHEV) модификации.

Технические обновления и увеличение мощности

В новом поколении BMW немного изменила свою традиционную систему наименования моделей. Например, бензиновая версия теперь называется 40 xDrive. В этой модели используется модернизированный вариант знаменитого двигателя Б58, мощность которого увеличена с 375 до 394 л.с. Максимальный крутящий момент остался на уровне 540 Нм. В процессе испытаний этот двигатель произвел на экспертов положительное впечатление своей плавной работой и характерным звуком.

Хотя кроссовер остался на знакомой по предыдущему поколению платформе КЛАР, его габариты немного увеличились во всех направлениях. Во внешнем виде прослеживается новый дизайнерский язык бренда — плавные линии в стиле Неуе Классе и современные элементы. Также были серьезно модернизированы подвеска и конструкция кузова, что еще больше улучшит поведение автомобиля на дороге.

Гибридные и высокопроизводительные версии

Гибридные технологии, которые становятся популярными и на рынке Узбекистана, занимают центральное место в новой модели Кс5. Ожидается, что в линейке появятся более мощная версия М60 PHEV, а также «горячая» модификация Кс5 М, которая унаследует силовой агрегат от новой модели М5. Это означает, что кроссовер сохранит свой спортивный характер.

3,0-литровые бензиновые и дизельные мягкие гибриды;

Плагин-гибридные (PHEV) модели с увеличенным запасом хода;

Полностью электрический BMW iX5;

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Информации о дизельных моделях пока мало, но предполагается, что они не будут сильно отличаться от текущих версий xDrive30д и xDrive40д. Новый BMW X5 стремится сохранить лидерство на рынке премиальных кроссоверов благодаря своему технологическому превосходству и широкому выбору модификаций. Ожидается, что как гибридные, так и традиционные версии этой модели в будущем станут доступны для автолюбителей Узбекистана через официальных дилеров и импортеров.