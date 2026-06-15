Новое поколение BMW X5 прошло испытания: какие изменения ждут легендарный кроссовер?

·14·Авто
Новое поколение BMW X5 прошло испытания: какие изменения ждут легендарный кроссовер?

Немецкий концерн BMW готовится представить новое поколение своего кроссовера Кс5 — одной из самых успешных моделей в истории бренда. Эта модель имеет огромное значение не только для поклонников марки, но и для всего сегмента премиальных СУВ, так как на протяжении десятилетий она задавала баланс между роскошью и удовольствием от вождения. Хотя в новом поколении основной акцент сделан на электрификации, для поклонников традиционных двигателей также есть немало хороших новостей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Самая громкая новость новой модели — появление полностью электрической версии BMW iX5, оснащенной аккумулятором емкостью 141 кВт⋅ч. Однако, как сообщают издание Autocar и другие авторитетные источники, компания не спешит отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Линейка нового BMW X5 будет включать мягкие гибриды (милд-хйбрид) на базе 3,0-литровых рядных шестицилиндровых двигателей и плагин-гибридные (PHEV) модификации.

Технические обновления и увеличение мощности

В новом поколении BMW немного изменила свою традиционную систему наименования моделей. Например, бензиновая версия теперь называется 40 xDrive. В этой модели используется модернизированный вариант знаменитого двигателя Б58, мощность которого увеличена с 375 до 394 л.с. Максимальный крутящий момент остался на уровне 540 Нм. В процессе испытаний этот двигатель произвел на экспертов положительное впечатление своей плавной работой и характерным звуком.

Хотя кроссовер остался на знакомой по предыдущему поколению платформе КЛАР, его габариты немного увеличились во всех направлениях. Во внешнем виде прослеживается новый дизайнерский язык бренда — плавные линии в стиле Неуе Классе и современные элементы. Также были серьезно модернизированы подвеска и конструкция кузова, что еще больше улучшит поведение автомобиля на дороге.

Гибридные и высокопроизводительные версии

Гибридные технологии, которые становятся популярными и на рынке Узбекистана, занимают центральное место в новой модели Кс5. Ожидается, что в линейке появятся более мощная версия М60 PHEV, а также «горячая» модификация Кс5 М, которая унаследует силовой агрегат от новой модели М5. Это означает, что кроссовер сохранит свой спортивный характер.

  • 3,0-литровые бензиновые и дизельные мягкие гибриды;
  • Плагин-гибридные (PHEV) модели с увеличенным запасом хода;
  • Полностью электрический BMW iX5;
  • Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Информации о дизельных моделях пока мало, но предполагается, что они не будут сильно отличаться от текущих версий xDrive30д и xDrive40д. Новый BMW X5 стремится сохранить лидерство на рынке премиальных кроссоверов благодаря своему технологическому превосходству и широкому выбору модификаций. Ожидается, что как гибридные, так и традиционные версии этой модели в будущем станут доступны для автолюбителей Узбекистана через официальных дилеров и импортеров.

BMWX5КроссоверАвтоТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Автомобили Belgee получат собственные электронные системы: сотрудничество с ГоризонтАвтомобили Belgee получат собственные электронные системы: сотрудничество с ГоризонтСегодня, 13:51Самые популярные модели и комплектации на автомобильном рынке России в 2026 годуСамые популярные модели и комплектации на автомобильном рынке России в 2026 годуСегодня, 12:50Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытанийКроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытанийСегодня, 10:53КФМото В4 СР-РР: самый быстрый китайский мотоцикл установил новый рекордКФМото В4 СР-РР: самый быстрый китайский мотоцикл установил новый рекордСегодня, 09:58Глава Renault проехал по улицам Парижа за рулем нового Твинго: Возрождение брендаГлава Renault проехал по улицам Парижа за рулем нового Твинго: Возрождение брендаСегодня, 09:27Kia совершает революцию в сегменте коммерческих автомобилей: самый ожидаемый фургон 2026 годаKia совершает революцию в сегменте коммерческих автомобилей: самый ожидаемый фургон 2026 годаСегодня, 08:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.