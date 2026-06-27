Объявлены самые качественные автомобили, произведенные в Китае: известна тройка лидеров

Китайский автомобильный рынок приближается к мировым стандартам не только по масштабам, но и по качеству производства. Китайское подразделение международного аналитического агентства Дж.Д. Повер опубликовало рейтинг самых надежных и качественных бензиновых автомобилей, собираемых на территории страны. Результаты исследования показывают, что среди моделей внутреннего рынка лидерство захватили такие бренды, как Toyota, Volkswagen и Geely. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данное масштабное исследование основано на мнениях 13 919 владельцев, которые приобрели новый автомобиль в период с июля 2025 года по февраль 2026 года. Эксперты оценили 127 моделей по 218 параметрам в девяти основных категориях, включая работу электроники, качество сборки, комфорт и эффективность двигателя. В качестве основного показателя рейтинга был выбран ПП100 (количество проблем на 100 автомобилей) — чем ниже это число, тем более надежной считается модель.

Уровень качества растет

По данным Дж.Д. Повер, в текущем году общий показатель качества на автомобильном рынке Китая заметно улучшился. Показатель снизился с 219 ПП100 в прошлом году до 211 ПП100 в этом. Это свидетельствует о совершенствовании технологических процессов производителями. Среди премиальных брендов лучший результат показал Land Rover (200 ПП100), за ним следуют Cadillac (203), Volvo (206), Porsche (210) и Lexus (212).

Среди китайских национальных брендов, широко представленных и на рынке Узбекистана, лидерство занял Chery (213 ПП100). Также в пятерку сильнейших вошли бренды Geely (214), Changan (216), Jetour (216) и Haval (219). Эти показатели демонстрируют, что местные производители достигли уровня конкурентоспособности с мировыми гигантами.

Лидеры по сегментам

В рамках исследования были определены лучшие модели различных классов. Большинство из них сегодня часто встречаются и на дорогах Узбекистана:

Малые кроссоверы: Geely Coolray (известный в Китае как Бин越);

Компактные автомобили: Volkswagen Голф и Honda Кивик;

Среднеразмерные кроссоверы: Toyota RAV4 и Honda КР-В;

Люксовые модели: Volvo С90 и Land Rover Дисковерй Sport.

Данный рейтинг служит важным руководством для автолюбителей. Особенно в период роста потока автомобилей, импортируемых в Узбекистан из Китая, высокие показатели качества таких моделей, как Toyota RAV4 или Geely Coolray, могут напрямую повлиять на выбор покупателей. Эксперты отмечают, что бензиновые двигатели по-прежнему сохраняют высокие результаты в плане надежности.