Объявлены самые качественные автомобили, произведенные в Китае: известна тройка лидеров

·30·Авто
Объявлены самые качественные автомобили, произведенные в Китае: известна тройка лидеров

Китайский автомобильный рынок приближается к мировым стандартам не только по масштабам, но и по качеству производства. Китайское подразделение международного аналитического агентства Дж.Д. Повер опубликовало рейтинг самых надежных и качественных бензиновых автомобилей, собираемых на территории страны. Результаты исследования показывают, что среди моделей внутреннего рынка лидерство захватили такие бренды, как Toyota, Volkswagen и Geely. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данное масштабное исследование основано на мнениях 13 919 владельцев, которые приобрели новый автомобиль в период с июля 2025 года по февраль 2026 года. Эксперты оценили 127 моделей по 218 параметрам в девяти основных категориях, включая работу электроники, качество сборки, комфорт и эффективность двигателя. В качестве основного показателя рейтинга был выбран ПП100 (количество проблем на 100 автомобилей) — чем ниже это число, тем более надежной считается модель.

Уровень качества растет

По данным Дж.Д. Повер, в текущем году общий показатель качества на автомобильном рынке Китая заметно улучшился. Показатель снизился с 219 ПП100 в прошлом году до 211 ПП100 в этом. Это свидетельствует о совершенствовании технологических процессов производителями. Среди премиальных брендов лучший результат показал Land Rover (200 ПП100), за ним следуют Cadillac (203), Volvo (206), Porsche (210) и Lexus (212).

Среди китайских национальных брендов, широко представленных и на рынке Узбекистана, лидерство занял Chery (213 ПП100). Также в пятерку сильнейших вошли бренды Geely (214), Changan (216), Jetour (216) и Haval (219). Эти показатели демонстрируют, что местные производители достигли уровня конкурентоспособности с мировыми гигантами.

Лидеры по сегментам

В рамках исследования были определены лучшие модели различных классов. Большинство из них сегодня часто встречаются и на дорогах Узбекистана:

  • Малые кроссоверы: Geely Coolray (известный в Китае как Бин越);
  • Компактные автомобили: Volkswagen Голф и Honda Кивик;
  • Среднеразмерные кроссоверы: Toyota RAV4 и Honda КР-В;
  • Люксовые модели: Volvo С90 и Land Rover Дисковерй Sport.
Данный рейтинг служит важным руководством для автолюбителей. Особенно в период роста потока автомобилей, импортируемых в Узбекистан из Китая, высокие показатели качества таких моделей, как Toyota RAV4 или Geely Coolray, могут напрямую повлиять на выбор покупателей. Эксперты отмечают, что бензиновые двигатели по-прежнему сохраняют высокие результаты в плане надежности.

АвтоToyotaGeelyРейтингКитай
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

85-летний милитаризированный Виллйс Jeep: британец ездит в супермаркет на машине, похожей на танк85-летний милитаризированный Виллйс Jeep: британец ездит в супермаркет на машине, похожей на танкСегодня, 16:52КАТЛ начала массовое производство морозостойких натрий-ионных аккумуляторовКАТЛ начала массовое производство морозостойких натрий-ионных аккумуляторовСегодня, 11:56Путешествие на Масерати МК20 Киело в британскую загадочную «Зону 51»Путешествие на Масерати МК20 Киело в британскую загадочную «Зону 51»Сегодня, 10:52Toyota обновляет легендарное семейство Кровн: что изменится в моделях Кроссовер, Sport и СеданToyota обновляет легендарное семейство Кровн: что изменится в моделях Кроссовер, Sport и СеданСегодня, 05:21Закроются ли заводы Volkswagen? Решается судьба тысяч сотрудниковЗакроются ли заводы Volkswagen? Решается судьба тысяч сотрудниковСегодня, 02:07Amazon Зукс представила серийное роботакси: 100 машин в неделюAmazon Зукс представила серийное роботакси: 100 машин в неделюВчера, 22:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая