Volkswagen представил новый седан ИД. ЭРА 5С: запас хода 2000 км на одной заправке

Совместное предприятие САИК Volkswagen, созданное концерном Volkswagen из Германии и компанией САИК из Китая, опубликовало официальные фотографии гибридного седана нового поколения — модели ИД. ЭРА 5С. Этот автомобиль привлек внимание отраслевых экспертов не только своим футуристическим дизайном, но и рекордными показателями энергоэффективности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Главной особенностью новой модели ИД. ЭРА 5С является ее гибридная система. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л.с. и электродвигателем, выдающим 177 л.с. По данным производителя, автомобиль способен преодолеть более 2000 километров с полным зарядом батареи и полным баком. Этот показатель оценивается как одно из наиболее оптимальных решений для борьбы с топливным кризисом и для путешествий на дальние расстояния в современной автоиндустрии.

Минималистичный дизайн и передовые технологии

Интерьер автомобиля выполнен в духе современного минимализма. Передняя панель имеет многоуровневую архитектуру, а дефлекторы вентиляции объединены в одну линию. Также в салоне присутствует система контурной подсветки с 256 вариантами цветов. Двухспицевый руль, цифровая панель приборов и большой мультимедийный экран обеспечивают максимальный комфорт для водителя. Беспроводное зарядное устройство для смартфонов также входит в стандартное оснащение.

ИД. ЭРА 5С станет первым седаном в истории бренда Volkswagen, поддерживающим функцию автопилота в городских условиях. Установленная в автомобиле система Ксингюн Жиксинг позволяет передвигаться без вмешательства водителя как по шоссе (Хигхвай НОА), так и по городским улицам (Китй НОА). Это яркий пример синергии немецкой инженерии и высокотехнологичных китайских решений.

Экономичность и технические характеристики

Габаритные размеры автомобиля составляют 4836 мм в длину, 1880 мм в ширине и 1505 мм в высоту. Колесная база равна 2766 мм, что обеспечивает просторный салон для пассажиров. Подсветка логотипа Volkswagen и основные фары, скрытые в бампере, придали автомобилю уникальный облик.

Запас хода только на электроэнергии: 160 км (по циклу КЛТК);

Общий запас хода: более 2000 км;

Расход топлива при разряженной батарее: 2,82 литра на 100 км;

Мощность бензинового двигателя: 80 кВт (109 л.с.);

Мощность электродвигателя: 130 кВт (177 л.с.).

На данный момент САИК Volkswagen не раскрыла сроки выхода новой модели в продажу и ее стоимость. Однако, по данным издания иксбт.ком, ожидается, что ИД. ЭРА 5С появится на азиатских рынках в ближайшие месяцы. Учитывая растущий спрос на гибридные модели на автомобильном рынке Узбекистана, этот экономичный седан может стать интересным предложением и для местных водителей.