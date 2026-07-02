Renault Груп приняла окончательное решение о будущем команды Алпине в Formula 1

Руководство Renault Груп поставило точку во всех сомнениях относительно участия и будущего команды Алпине в чемпионате Formula 1. Несмотря на участившиеся в последнее время слухи о продаже команды или смене управления, компания официально подтвердила, что не намерена отказываться от своего основного стратегического проекта. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Согласно заявлению исполнительного директора Renault Груп Франсуа Провоста, компания планирует сохранить полный контроль над командой. Это решение связано не только со спортивными результатами, но и с повышением престижа бренда на глобальном уровне. По имеющимся данным, команда нацелена на постепенный рост в ближайшие годы.

Сотрудничество с Гукки и новое имя

Одним из самых значимых изменений в жизни команды стал контракт с известным итальянским люксовым брендом Гукки. Ожидается, что со следующего сезона название команды изменится, а маркетинговый потенциал существенно вырастет за счет инвестиций этого бренда. Этот шаг призван популяризировать бренд Алпине не только в мире автоспорта, но и в сфере высокой моды и стиля жизни.

По информации иксбт.ком, распространялись сообщения о том, что интерес к покупке команды Алпине проявляли такие крупные бренды, как Mercedes и BYD, а также влиятельные личности, такие как Тото Вольфф и Кристиан Хорнер. Однако руководство Renault намерено обеспечить независимость команды, сохранив контрольный пакет акций у себя.

Технические изменения и операционная эффективность

В технической части команды также происходят серьезные изменения. В частности, Алпине планирует отказаться от собственных двигателей и перейти на силовые установки Mercedes. Франсуа Провост признал, что деятельность команды за последние четыре года была несколько хаотичной, однако подчеркнул, что сейчас операционная эффективность улучшается.

Положительные сдвиги наблюдаются и в спортивных результатах. Руководство команды, понимая, что результаты не улучшатся за один день, фокусируется на долгосрочной стабильности. Гонки Formula 1 для Renault — это не просто спорт, а площадка для демонстрации страсти к автомобилям и технологических инноваций.

Эта новость важна и для автолюбителей из Узбекистана, так как бренды Алпине и Renault продолжают укреплять свои позиции в нашем регионе. Успехи в Formula 1 напрямую способствуют повышению привлекательности и технологическому совершенствованию серийных автомобилей.

В заключение можно сказать, что команда Алпине при поддержке таких крупных партнеров, как Гукки, стремится надолго остаться в Formula 1 и стать одной из ведущих сил чемпионата. Renault Груп продемонстрировала готовность мобилизовать все необходимые ресурсы на этом пути.