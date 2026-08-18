Представлен iQOO Neo 11 Ultra: аккумулятор 9100 мАч и мощный Dimensity 9500М

·19·Технологии
Представлен iQOO Neo 11 Ultra: аккумулятор 9100 мАч и мощный Dimensity 9500М

На китайском рынке официально представлен новый флагманский смартфон бренда iQOO — iQOO Neo 11 Ultra. По данным Иксбт.ком, устройство смогло привлечь внимание мобильного рынка передовыми техническими характеристиками, огромным аккумулятором и доступной ценой, став одним из немногих гаджетов в своём классе, способных обеспечить высокую автономность. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Цена нового смартфона в Китае начинается от 3399 юаней (примерно 500 долларов). С учётом государственных субсидий покупатели могут приобрести этот флагман за 2899 юаней ($430). Хотя официальная информация о дате выхода устройства на международные рынки пока не предоставлена, его соотношение цены и возможностей вызывает большой интерес в мире технологий.

Высокая производительность и передовое аппаратное обеспечение

iQOO Neo 11 Ultra стал одним из первых смартфонов на рынке, оснащённых процессором MediaTek Dimensity 9500М. Этот СоК отличается от обычной версии Dimensity 9500 одним сокращённым графическим ядром (11 вместо 12), однако остальные возможности полностью сохранены. Процессор работает в связке с современной оперативной памятью ЛПДДР5Кс Ultra со скоростью до 9600 Мбит/с и накопителем UFS 4.1.

Для повышения возможностей смартфона установлен специальный чип К2, отвечающий за улучшение качества изображения вплоть до разрешения 2К. Для предотвращения перегрева используется система охлаждения 8К Ice Доме с испарительной камерой площадью 8000 квадратных миллиметров. В качестве программной платформы выбрана система ОригинОС 6.

Дисплей и расширенные экранные возможности

Для любителей мобильных развлечений устройство оснащено 6,83-дюймовым экраном с разрешением 2К на основе материала Висионокс Ф2. Панель поддерживает частоту обновления 144 Hz. Максимальная общая яркость дисплея достигает 2000 нит, локальная пиковая яркость — 4500 нит, а частота опроса сенсорного слоя составляет до 500 Hz.

Аккумулятор рекордной ёмкости и камера

Одной из главных особенностей модели стал крупнейший в истории серии Нео аккумулятор ёмкостью 9100 мАч. Энергетическая плотность батареи с кремниевым анодом четвёртого поколения составляет 886 В·ч/литр. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 100 В, а также режим прямого питания в обход аккумулятора.

По данным производителя, такой огромный запас энергии позволяет пользователю играть в МОБА без перерыва в течение 13,7 часа или смотреть короткие видео на протяжении 23 часов. Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony ЛЙТИА 700В (1/1.56 дюйма) с оптической стабилизацией. Её дополняют 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и фронтальная камера на 16 мегапикселей.

Смартфон заключён в алюминиевую боковую рамку, матовую заднюю панель и усиленное защитное стекло, а также обладает защитой от воды и пыли по стандарту ИП69. Под экраном расположен современный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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