Джон Лукуми: «Ювентус» — величайшая команда Италии

·27·Спорт
Джон Лукуми: «Ювентус» — величайшая команда Италии

Колумбийский защитник Джон Лукуми официально присоединился к «Ювентусу» и дал своё первое интервью официальным каналам туринского клуба. Как сообщает Goal.com, футболист не скрывал радости от перехода в самый титулованный клуб Италии и отметил, что с нетерпением ждёт возможности быстрее адаптироваться в новой команде. Об этом Goal.com сообщает .

Новый трансфер вызывает большой интерес у клуба и его болельщиков. По словам Лукуми, «Ювентус» является одной из самых влиятельных команд не только в стране, но и в Европе, а сам он готов полностью раскрыть здесь свой потенциал.

Источники вдохновения и легендарные защитники

Колумбийский футболист также рассказал об игроках из истории туринского клуба, которые служат для него примером. По его словам, его соотечественник и бывший игрок клуба Хуан Куадрадо является для него большим источником вдохновения.

«Если выбирать защитника в истории «Ювентуса», который вдохновляет меня, я прежде всего назвал бы Хуана Куадрадо. Он проделал здесь потрясающую работу и стал примером для всех нас в Колумбии благодаря тому, что играл за эту команду. Кроме того, такие великие защитники, как Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи, являются ориентиром высочайшего уровня для всех игроков обороны», — сказал Лукуми.

Главный тренер команды и планы на будущее

Футболист отметил, что сейчас находится на зрелом этапе своей карьеры, и выразил уверенность в правильности этого шага. Он не сомневается, что вместе с высококлассными партнёрами сможет помочь команде достичь поставленных целей.

Рассказывая о первой беседе с тренером, Джон Лукуми отметил, что пока они успели лишь поприветствовать друг друга, однако впереди достаточно времени, чтобы правильно понять требования наставника и адаптироваться к его стилю.

В завершение защитник обратился к болельщикам «Ювентуса» и заявил, что с нетерпением ждёт встречи с ними на «Альянц Стадиуме». Он пообещал выкладываться на поле без остатка и отвечать доверию и любви фанатов достойной игрой.

ЮвентусДжон ЛукумиСерия АТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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