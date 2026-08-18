Рафаэл Леау предложен «Челси» по сниженной цене

В последние недели трансферного окна нападающий «Милана» Рафаэл Леау неожиданно был предложен лондонскому «Челси». По информации Ла Gazzetta делло Sport, трансферная стоимость португальца резко снизилась — его можно приобрести всего за 34 миллиона фунтов стерлингов (40 миллионов евро). Об этом сообщает Goal.com.

27-летний вингер на протяжении последнего десятилетия был одним из самых стабильных и ярких игроков Серии А. Однако «Милан» готов расстаться со своим лидером, чтобы улучшить финансовое положение и сохранить баланс. Изначально итальянцы пытались продать футболиста «Роме», но после отсутствия интереса со стороны римлян представители игрока связались с другими европейскими грандами.

Другие гранды Премьер-лиги отказались

В начале летнего трансферного окна главными претендентами на Рафаэла Леау назывались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В частности, «канониры» во главе с главным тренером Микелем Артетой намеревались усилить линию атаки и искали нового игрока после ухода Леандро Троссарда. Однако лондонский клуб переключил внимание на другого футболиста и приобрёл Кристоса Колиса из «Брюгге».

Серьёзный интерес к португальскому вингеру изначально проявлял и «Манчестер Юнайтед». В предыдущих сезонах приход в команду Матеуса Куньи и Брайана Мбемо обеспечил достаточную конкуренцию на флангах. В результате «красные дьяволы» также решили выйти из трансферной гонки, создав благоприятную ситуацию для «Челси».

Амбиции футболиста и новый вызов

Рафаэл Леау неоднократно заявлял, что хочет выступать в английской Премьер-лиге и испытать себя на более высоком уровне. В одном из своих предыдущих интервью он открыто сказал, что уже выигрывал трофеи в Италии и теперь пришло время перемен.

«Мне нужен новый вызов. Я уже выиграл два трофея в Италии и провёл здесь достаточно времени», — говорил вингер, рассуждая о своём будущем. На фоне практически неизбежного ухода из «Милана» «Челси» может стать следующим клубом в карьере футболиста.