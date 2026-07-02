МкМуртрй Спеирлинг Пуре: в продажу поступил самый быстрый трековый гиперкар в мире

Британская автомобильная компания МкМуртрй официально представила финальную серийную версию своего рекордного гиперкара Спеирлинг, обладающего уникальными технологиями. Модель, получившая название Спеирлинг Пуре, оценивается в 1,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 1,5 миллиона долларов) и описывается как самая совершенная «игрушка», предназначенная исключительно для гоночных трасс. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Этот автомобиль стал известен всему миру в 2022 году, когда установил абсолютный рекорд на фестивале скорости в Гудвуде, преодолев дистанцию 1,16 мили всего за 39,08 секунды. Новая серийная версия обновлена на 95% по сравнению с предыдущим прототипом: она стала не только быстрее, но и значительно удобнее и проще в управлении для водителя.

Технические возможности и технология «вентилятора»

Главной особенностью Спеирлинг Пуре является специальная система вентиляторов, расположенная в нижней части кузова. По данным издания Autocar, эта система способна создавать прижимную силу (довнфорке) до 2 тонн даже когда автомобиль неподвижен. Это позволяет электромобилю выдерживать экстремальные перегрузки до 3г в поворотах.

Длина автомобиля была увеличена на 200 мм и составила 2,2 метра. Это изменение позволило разместить аккумулятор большей емкости и расширить кабину водителя. Одноместный гиперкар мощностью 1000 л.с. устанавливает новые стандарты в мире гонок благодаря своим компактным размерам.

Скорость уровня Ф1 и комфорт Porsche

Генеральный директор компании МкМуртрй Томас Йейтс отметил, что их целью было объединить динамику уровня Формулы-1 с удобством эксплуатации, характерным для таких автомобилей, как Porsche 911 GT3 RS. Инженеры уделили особое внимание снижению затрат на техническое обслуживание. Например, установленные на нем шины Мичелин служат до 175 км, что является очень хорошим показателем для гоночных шин.

В новой модели были реализованы следующие обновления:

Улучшенная аэродинамика и обновленный внешний вид;

Гидравлическая система управления (более чувствительная, чем предыдущая электрическая);

Увеличенный на 20% клиренс и более мягкая подвеска;

Небольшой багажник под большим задним антикрылом для шлема и системы безопасности ХАНС.

Компания планирует выпускать по два автомобиля в месяц на своем новом заводе в Глостершире. На данный момент продано 25 экземпляров, а очередь растянулась до конца 2027 года. Подобная уникальная техника может заинтересовать и богатых коллекционеров из Узбекистана, однако автомобиль не имеет допуска к движению по дорогам общего пользования.

Подводя итог, МкМуртрй Спеирлинг Пуре является вершиной современной инженерии. Благодаря электродвигателям и инновационной аэродинамике он демонстрирует результаты, недоступные для гоночных машин с двигателями внутреннего сгорания. Этот проект уже сейчас показывает, какими должны быть гиперкары будущего.