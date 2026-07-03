Секреты дешевой зарядки электромобиля дома: как снизить расходы

·31·Авто
Секреты дешевой зарядки электромобиля дома: как снизить расходы

В то время как интерес к электромобилям во всем мире растет, одним из самых актуальных вопросов для водителей остается оптимизация затрат на зарядку. Согласно последним данным, в условиях изменения тарифов на электроэнергию зарядка в домашних условиях остается самым экономичным способом, однако при выборе тарифа существует несколько важных нюансов. По данным Офгем, почти 60% потребителей до сих пор используют стандартные переменные тарифы, что приводит к излишним тратам. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение сообщает.

Например, если при стандартном тарифе цена за один кВт/ч составляет в среднем 26,11 пенса, то при годовых фиксированных (фиксед) тарифах этот показатель может снизиться до 22 пенсов. Если вы владеете кроссовером Skoda Эняк и проезжаете 8000 миль в год, правильный выбор тарифа позволит сэкономить минимум 82 фунта стерлингов в год. Эти цифры касаются только домашней зарядки; на общественных станциях быстрой зарядки цены могут подниматься до 54 пенсов за кВт/ч.

Специальные ЭВ-тарифы и ночные льготы

В настоящее время поставщики энергии предлагают владельцам электромобилей специальные «ЭВ-тарифы». Такие тарифы резко снижают стоимость в ночное время, когда нагрузка на электросеть минимальна (обычно с полуночи до 5 утра). Некоторые компании установили цену всего в 9 пенсов за кВт/ч для ночной зарядки. Это позволяет в несколько раз сократить годовые расходы по сравнению со стандартным тарифом.

Стоит отметить, что такие тарифы можно использовать не только для зарядки электромобиля, но и для работы другой бытовой техники. Например, настройка стиральной или посудомоечной машины именно на этот интервал времени значительно снизит общий счет за электроэнергию. Однако у этих тарифов есть свои «ловушки»: в обмен на дешевую ночную цену дневные тарифы могут быть дороже обычного.

Умные технологии и предложения провайдеров

На рынке конкурируют такие крупные компании, как Бритиш Гас, Октопус Энергй и Скоттиш Повер. Например, тариф Интеллигент Октопус Го от компании Октопус Энергй предлагает 8 пенсов за кВт/ч, а Скоттиш Повер при определенных условиях снизила эту цену до 6 пенсов. Для использования таких низких цен часто требуется наличие умных зарядных устройств, таких как Охме Хоме Pro.

Кроме того, некоторые провайдеры ввели скидки на выходные. Программа ПеакСаве Сундайс от Бритиш Гас предлагает электроэнергию за полцены по воскресеньям с 11:00 до 16:00. Это отличная возможность для владельцев электромобилей пополнить запас энергии на неделю.

В заключение можно сказать, что владельцу электромобиля для снижения расходов следует обратить внимание на следующее:

  • Срок действия тарифного договора и штраф за его досрочное расторжение (обычно 50–75 фунтов);
  • Разница между дневными и ночными ценами;
  • Совместимость умного зарядного устройства с тарифом;
  • Размер абонентской платы провайдера услуг.

Учитывая, что электромобили становятся популярными и в Узбекистане, внедрение подобных дифференцированных тарифов местными поставщиками энергии в будущем стало бы большим облегчением для владельцев электрокаров. А пока водителям рекомендуется обращать внимание на «умные» функции при установке домашних зарядных устройств.

ЭлектромобильЗарядкаЭкономияЭлектроэнергияТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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