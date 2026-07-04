Гонка электромобилей: BYD обошла Tesla и удержала лидерство

·2·Авто
Гонка электромобилей: BYD обошла Tesla и удержала лидерство

На мировом рынке электромобилей продолжается ожесточенная конкуренция. По итогам второго квартала 2026 года китайская компания BYD вновь обошла американскую корпорацию Tesla по продажам чистых электромобилей (BEV) и стала мировым лидером. Этот показатель свидетельствует о все более укрепляющихся позициях китайского автопрома в глобальном масштабе. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в апреле-июне текущего года BYD удалось продать в общей сложности 557 090 электромобилей. В то же время компания Tesla под управлением Илона Маска поставила 480 126 автомобилей. Разница между двумя гигантами составила около 77 тысяч единиц, или 16 процентов. Примечательно, что, хотя Tesla провела второй по успешности квартал в своей истории, этого результата оказалось недостаточно, чтобы обогнать китайского конкурента.

Динамика продаж и доля рынка

Анализ показывает, что обе компании демонстрируют тенденцию к росту, однако их стратегии различаются. BYD удалось увеличить объем продаж почти на 80 процентов по сравнению с первым кварталом. Tesla же зафиксировала рост на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия 2026 года BYD продала 867 479 электромобилей, а Tesla — 838 149, при этом китайский производитель лидирует с небольшим отрывом.

Эта конкуренция имеет большое значение и для рынка Узбекистана. Сегодня на улицах нашей страны все большую популярность приобретают модели бренда BYD, такие как Сонг, Чазор и Хан, тогда как Tesla в основном занимает место в премиальном сегменте. Подобная конкуренция на мировом рынке способствует снижению цен и дальнейшему совершенствованию технологий.

Стратегические преимущества и перспективы на будущее

Один из главных факторов успеха BYD — вертикально интегрированное производство. Компания самостоятельно выпускает свои знаменитые аккумуляторы Бладе Баттерй, что позволяет контролировать себестоимость и предлагать привлекательные цены в массовом сегменте. Tesla же сохраняет превосходство в области программной экосистемы, сети зарядных станций и престижа бренда.

На европейском рынке также усиливается экспансия BYD. В частности, в марте продажи компании в этом регионе выросли более чем на 150 процентов. Это достигается во многом за счет доступных моделей, таких как Dolphin. По прогнозам экспертов, в 2026 году по всему миру будет продано в общей сложности 22,7 миллиона электромобилей.

Подводя итог, можно сказать, что рынок электромобилей переходит от этапа стремительного расширения к этапу борьбы за долю рынка. BYD опирается на масштаб и низкую себестоимость, а Tesla ставит на первое место высокие технологии и маржинальность. Пока же мировой трон по объему чистых продаж принадлежит китайской компании.

BYDTeslaЭлектромобильАвтоПродажи
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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