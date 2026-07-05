Альянс BMW и АЛПИНА: в 2027 году представят люксовые модели нового поколения

·18·Авто
Альянс BMW и АЛПИНА: в 2027 году представят люксовые модели нового поколения

После того как немецкий концерн BMW взял бренд АЛПИНА под полный контроль, компания готовится выпустить первые модели, которые откроют новую эру марки. Сообщается, что в 2027 году дебютируют седан АЛПИНА Б7 на базе обновленной BMW 7 Series и кроссовер АЛПИНА КсБ7 нового поколения на базе BMW X7 Г67. Этот шаг является важным этапом превращения бренда из независимого тюнинг-ателье в неотъемлемую часть автомобильного гиганта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Несмотря на недавно представленный концепт АЛПИНА, серийные модели почти не будут использовать его дизайн. Причиной этого называют тот факт, что разработки Б7 и КсБ7 были завершены еще до презентации концепт-кара. Тем не менее, автомобили сохранят обновленный логотип, отражающий новую идентичность бренда, классические многоспицевые колесные диски и эксклюзивные отделочные материалы в интерьере. Руководство BMW решило не менять философию АЛПИНА.

Не спорт, а роскошь и комфорт

Бренд АЛПИНА займет особое место в иерархии BMW. Если подразделение BMW M делает акцент на максимальной динамике и спортивном характере, то АЛПИНА традиционно сочетает высокую мощность с непревзойденным комфортом и роскошью. Внутри компании модель АЛПИНА Б7 разрабатывается под индексом Г72. Это означает, что нынешний флагманский седан будет представлен одновременно в трех направлениях: стандартный Г70, бронированный Г73 и люксовый Г72.

Что касается двигателей, ожидается, что АЛПИНА Б7 будет оснащаться как шестицилиндровыми, так и В8-агрегатами. Базовая версия будет построена на базе BMW 740 xDrive, а топовая модификация получит двигатель С68 В8. Интересно, что бренд пока не планирует выпуск модели АЛПИНА на базе полностью электрического и7. Компания считает, что традиционные двигатели внутреннего сгорания больше соответствуют нынешним клиентам бренда и его позиционированию на рынке.

Новое поколение кроссовера BMW X7 также получит версию АЛПИНА КсБ7. Эта модель, как и седан, будет отличаться перенастроенной подвеской и дизайнерскими решениями, ориентированными на комфорт. В своей новой стратегии BMW называет бренд АЛПИНА «слоем роскоши» — этот сегмент находится выше обычных моделей BMW, но на ступень ниже автомобилей Rolls-Royce.

Конкуренция с Меркедес-Майбач

По сути, эта стратегия является прямым ответом моделям Меркедес-Майбач. По данным иксбт.ком, в 2028 году BMW намерена выпустить еще одну новую модель АЛПИНА, способную конкурировать с Меркедес-Майбач GLS. Таким образом, сделка по поглощению, завершенная несколько лет назад, превратилась из покупки обычного тюнинг-ателье в масштабный проект по закреплению позиций в самом прибыльном сегменте мирового авторынка — категории ультра-люксовых автомобилей.

  • АЛПИНА Б7 — ожидается выход в продажу в 2027 году;
  • АЛПИНА КсБ7 — кроссовер нового поколения;
  • С68 В8 — основной двигатель для флагманских моделей;
  • 2028 год — дебют нового люксового кроссовера.
Учитывая растущую популярность моделей BMW на рынке Узбекистана, новое поколение АЛПИНА закономерно вызовет большой интерес у любителей премиум-сегмента. Хотя эти автомобили выпускаются ограниченным тиражом, они служат технологическим и эстетическим пиком бренда.

BMWALPINAАвтомобилиРоскошьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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