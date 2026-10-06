Секреты мастеров: что нужно знать для долговечной службы автоматической коробки передач?

·63·Авто
Секреты мастеров: что нужно знать для долговечной службы автоматической коробки передач?

На современном авторынке автомобили с автоматической коробкой передач (АКПП, вариатор или робот) благодаря своему удобству уже стали основным выбором водителей. Однако неправильное обращение с этим сложным и дорогостоящим агрегатом зачастую влечет за собой непредвиденные крупные расходы на ремонт.

Автоспециалисты выделили четыре основных технических правила, которым должен следовать каждый водитель во время ежедневных поездок, и которые продлят срок службы коробки передач на несколько лет.

1. На светофоре не обязательно переключать с «D» на «N»

Среди многих водителей бытует ошибочное мнение, что при остановке на красный свет светофора перевод рычага переключения передач в нейтральное положение («N») «дает отдохнуть» коробке:

  • Что нужно делать: При кратковременных остановках (1–2 минуты) достаточно оставить селектор в режиме «Drive» (D), просто удерживая педаль тормоза;

  • Почему это важно: Каждый напрасный перевод из «D» в «N» и обратно приводит к излишней работе гидроблока и фрикционных дисков, а со временем — к появлению в системе толчков (пинков). Селектор рекомендуется переводить в нейтраль только при длительных остановках (например, на железнодорожном переезде или в огромной пробке).

2. Алгоритм парковки: не спешите включать режим «P»

При постановке автомобиля на стоянку многие по невнимательности сразу переходят в режим «P» (Parking). Особенно на уклоне эта привычка создает огромную нагрузку на фиксатор коробки:

  • Правильная последовательность: Полностью остановите машину — удерживайте педаль тормоза — затяните ручной тормоз («ручник») — и только после этого переведите селектор в режим «P»;

  • Гарантия безопасности: Такая последовательность перекладывает всю тяжесть автомобиля не на маленький металлический фиксатор внутри коробки, а именно на тормозные колодки и уберегает агрегат от риска поломки.

3. Категорически не используйте режим «N» во время движения

Повторять привычку езды накатом (на нейтрали) из механической коробки на автоматической — это настоящая трагедия для коробки:

  • Риск масляного голодания: При переключении на «N» на высокой скорости на трассе или при сспуске с горы обороты двигателя падают, давление масляного насоса резко снижается;

  • Результат: В этот момент продолжающие движение внутренний вал и шестерни смазываются недостаточно, перегреваются и ресурс агрегата заканчивается в несколько раз быстрее. Во время движения селектор всегда должен находиться только в положении «D».

4. Забудьте о включении реверса («R») до полной остановки

Включение режима «R» (задний ход) в спешке, когда движущийся вперед автомобиль еще полностью не затормозил, считается самым тяжелым ударом для трансмиссии:

  • Резкое сопротивление механизма: Включение реверса в момент, когда машина по инерции движется вперед, вызывает резкое заклинивание планетарных механизмов внутри системы и разрушение фрикционов;

  • Золотое правило: Перед изменением направления движения убедитесь на 100 процентов, что колеса машины полностью остановились.

Привычка соблюдать эти простые технические регламенты в повседневной жизни вместе со своевременным обновлением трансмиссионного масла гарантируют безупречную службу автоматической коробки передач на протяжении более 200–300 тысяч километров.

АКППтехническое обслуживание автомобилятрансмиссия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В России стартовали продажи нового Соллерс СФ5: теперь с автоматической трансмиссиейВ России стартовали продажи нового Соллерс СФ5: теперь с автоматической трансмиссией16 июня 16:55Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передачКроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач11 июля 01:22Семейство Lada Iskra расширяется: представлена новая и более доступная версия универсалаСемейство Lada Iskra расширяется: представлена новая и более доступная версия универсала26 июня 01:53Porsche Taycan обновился: электромобиль получит виртуальную коробку передачPorsche Taycan обновился: электромобиль получит виртуальную коробку передач17 июня 19:28Porsche Taycan обновился: теперь электромобиль ведет себя как бензиновый спорткарPorsche Taycan обновился: теперь электромобиль ведет себя как бензиновый спорткар24 июня 20:22McLaren возвращает механическую коробку передачMcLaren возвращает механическую коробку передач14 августа 21:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Объявлены условия рассрочки под 0 процентов на Onix и Tracker
Объявлены условия рассрочки под 0 процентов на Onix и Tracker
Xiaomi начала поставки своих гигантских гибридных кроссоверов
Xiaomi начала поставки своих гигантских гибридных кроссоверов
Первый крупный внедорожник Geely получил более 43 тысяч заказов за час
Первый крупный внедорожник Geely получил более 43 тысяч заказов за час
Представлен Kia К4 2027: новые возможности и цены
Представлен Kia К4 2027: новые возможности и цены
Самый узкий автомобиль в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса
Самый узкий автомобиль в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса
Электромобили BYD могут преодолевать расстояние в 1300 километров
Электромобили BYD могут преодолевать расстояние в 1300 километров
Toyota Land Cruiser 300 обновлен: больше нет бензиновых версий, только гибрид
Toyota Land Cruiser 300 обновлен: больше нет бензиновых версий, только гибрид
Фриландер 8 от Chery и Jaguar Land Rover установил мировой рекорд
Фриландер 8 от Chery и Jaguar Land Rover установил мировой рекорд