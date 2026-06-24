Porsche Taycan обновился: теперь электромобиль ведет себя как бензиновый спорткар

Немецкая компания Porsche существенно модернизировала свой самый популярный электромобиль Taycan. Главной и самой интересной особенностью обновления стала новая виртуальная коробка передач Э-Шифт, разработанная для того, чтобы обеспечить водителю дополнительные ощущения и обратную связь на дорогах и гоночных трассах. Эта технология максимально приближает управление электромобилем к традиционным спорткарам с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Новая система виртуальной трансмиссии имитирует работу восьмиступенчатой коробки передач. Инженеры Porsche изучили характеристики своей знаменитой трансмиссии ПДК (с двойным сцеплением) и программно внедрили их в блок управления (ЭКУ) Taycan. Для идеальной работы виртуальные передачи синхронизированы с существующей двухступенчатой механической коробкой передач модели Taycan.

Технологические инновации и эффективность

Представители компании отмечают, что использование режима Э-Шифт не ограничивает мощность Taycan и не оказывает негативного влияния на реальный запас хода и энергоэффективность. Этот аспект отличает систему Porsche от других аналогичных решений на рынке. Например, хотя компания Hyundai применила похожую систему в своих моделях Н, Porsche внедряет эту технологию во всю линейку Taycan.

Система Э-Шифт работает в унисон с обновленной аудиосистемой под названием Porsche Электрик Сунд. По словам инженера Porsche Макса Гайгера, команда отказалась от простого копирования звука бензинового двигателя, решив создать синтезированный уникальный звук, соответствующий природе электромобиля. Это дарит водителю акустическое удовольствие при ускорении и переключении передач.

Управление и опыт вождения

Водитель может активировать режим Э-Шифт нажатием специальной кнопки на спортивном руле GT. После этого в центре приборной панели появляется виртуальный тахометр. Изменения в салоне ощущаются мгновенно: система Porsche Электрик Сунд начинает издавать звук, напоминающий работу бензинового двигателя на холостом ходу.

Особенности новой системы включают следующее:

индивидуально настроенные характеристики передач для каждой модификации Taycan;

возможность физически ощутить переключение передач при ускорении;

наличие автоматического и ручного режимов управления;

передача духа классического спорткара при сохранении динамики электромобиля.

Данное обновление демонстрирует стремление бренда Porsche сохранить свои ценности, связанные с удовольствием от вождения и динамикой, даже в эпоху электромобилей. Taycan теперь не только быстрый и экологичный, но и стал технологическим чудом, способным установить эмоциональную связь с водителем.