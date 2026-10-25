Вниманию водителей: когда нужно менять моторное масло, масло в коробке передач и антифриз?

Срок службы автомобиля зависит не только от манеры вождения, но и от своевременной замены масел и технических жидкостей. Запаздывание с заменой одних жидкостей может привести к дорогостоящему ремонту, в то время как преждевременная замена других вызывает лишние расходы. Так когда же нужно обновлять моторное масло, трансмиссионное масло, тормозную жидкость, антифриз и жидкость гидроусилителя руля?

Среди автовладельцев бытует мнение, что «моторное масло обязательно нужно менять каждые 5 тысяч километров» или что «масло в коробке служит пожизненно». Однако оба эти утверждения верны далеко не для всех машин.

Сроки замены зависят от марки автомобиля, года выпуска, типа двигателя, спецификации используемой жидкости и условий эксплуатации. Указанные ниже сроки носят общий рекомендательный характер. Точный интервал следует проверять по руководству по эксплуатации автомобиля.

1. Моторное масло: жидкость, требующая наибольшего внимания

Моторное масло смазывает движущиеся части внутри двигателя, уменьшает трение, способствует отводу тепла и помогает контролировать загрязнения. Со временем и в процессе работы двигателя свойства масла могут меняться.

Когда нужно менять?

На многих автомобилях моторное масло меняют примерно каждые 5 000–10 000 километров.

В некоторых современных автомобилях интервал, установленный производителем, может составлять 10 000–15 000 километров или даже больше.

Даже при небольшом пробеге следует соблюдать временные рамки. Для большинства моделей этот срок составляет от 6 до 12 месяцев, однако точные сроки разнятся.

Эти цифры не являются универсальным правилом. Например, частая езда на короткие расстояния, долгое пребывание в пробках, поездки по пыльным дорогам и эксплуатация в тяжелых условиях могут потребовать более ранней замены масла.

При замене масла важно также заменить масляный фильтр в соответствии с рекомендациями производителя. Кроме того, необходимо подбирать масло с вязкостью и спецификацией, подходящими для двигателя.

2. Масло в коробке передач: затягивание может обойтись дорого

Масло в коробке передач или специальная трансмиссионная жидкость защищают трущиеся детали механизмов, отводят тепло, а в автоматических коробках передач обеспечивают гидравлические процессы.

Однако в механических, автоматических, вариаторных и преселективных коробках передач (с двумя сцеплениями) используется не одна и та же жидкость. Сроки их замены также различаются.

В качестве общего ориентира:

В некоторых автоматических коробках передач масло может меняться в диапазоне примерно 60 000–100 000 километров.

В механических коробках передач интервал замены также определяется в зависимости от модели автомобиля.

В вариаторах и трансмиссиях с двумя сцеплениями разрешено использовать только специальную жидкость, указанную производителем.

В некоторых современных трансмиссиях требования к плановой замене могут отличаться. Поэтому утверждение «масло в коробке не меняется на весь срок службы» нельзя применять ко всем автомобилям.

Если при переключении передач появляются рывки, задержки, странный шум или запах гари от масла, необходимо обратиться к специалисту, не дожидаясь очередного планового срока техобслуживания. Подобные признаки могут свидетельствовать не только об износе масла, но и о других неисправностях.

3. Тормозная жидкость: напрямую влияет на безопасность

Тормозная жидкость передает давление, создаваемое при нажатии на педаль, к тормозным механизмам. Если ее свойства ухудшаются, это может негативно сказаться на работе тормозной системы.

На многих автомобилях тормозную жидкость рекомендуется менять примерно каждые два года. Тем не менее для некоторых моделей могут быть установлены другие сроки. По этой причине необходимо следовать требованиям руководства по эксплуатации автомобиля.

Обратите внимание на следующие признаки:

тормозная педаль стала мягче, чем обычно;

снизилась эффективность торможения;

уровень жидкости понизился;

в тормозной системе загорелась предупреждающая лампа.

Если уровень тормозной жидкости упал, не ограничивайтесь простым ее доливом. Это может быть связано с износом тормозных колодок или утечкой жидкости в системе. Если вы заметили проблемы при торможении, не продолжайте движение на автомобиле, а обеспечьте получение технической помощи безопасным путем.

4. Антифриз: важен не только зимой, но и летом

Антифриз или охлаждающая жидкость помогают поддерживать температуру двигателя в норме, защищают систему охлаждения от коррозии и снижают риск замерзания жидкости при низких температурах.

Сроки его замены зависят от типа используемой жидкости и конструкции автомобиля. Некоторые виды можно менять примерно каждые 2–3 года, в то время как другие, долговечные типы — через 5 лет или при определенном пробеге. У некоторых автомобилей срок первой замены еще более долгий.

Поэтому принимать решение только по цвету жидкости неправильно. Цвет не гарантирует ее химический состав или совместимость с другим типом антифриза.

Важные правила:

Проверяйте уровень антифриза только при полностью остывшем двигателе.

Не открывайте крышку радиатора или расширительного бачка горячего двигателя: горячая жидкость и пар могут стать причиной тяжелых ожогов.

Не смешивайте разные антифризы только на основе их цвета.

Если жидкость часто уходит, проверьте систему на наличие утечек или других неисправностей.

Если наблюдается перегрев двигателя, быстрый уход охлаждающей жидкости или выход пара из системы, не воспринимайте это как должное.

5. Жидкость гидроусилителя руля: есть не на каждой машине

Здесь есть важное отличие: в автомобилях с гидравлическим усилителем руля используется специальная рулевая жидкость. В электроусилителе руля такая жидкость обычно отсутствует.

Сроки замены масла в гидравлической системе зависят от модели автомобиля и рекомендаций производителя. На одних моделях предусмотрена плановая замена, на других требуется лишь проверка жидкости и обслуживание по мере необходимости.

Обратите внимание на следующие ситуации:

руль стал тяжелее поворачиваться;

при повороте руля появляется гул или другой необычный шум;

уровень жидкости в бачке снизился;

в системе обнаружена утечка масла.

При появлении таких признаков одной лишь замены масла может оказаться недостаточно. Необходимо также проверить насос, шланги и другие детали. В систему должна заливаться только жидкость того типа, который требует производитель.

Краткая памятка для водителей

В таблице ниже собраны общие распространенные ориентиры. Они не заменяют точных требований руководства по эксплуатации автомобиля.

Жидкость Общий ориентир замены На что обратить внимание? Моторное масло У многих моделей 5 000–10 000 км; у некоторых дольше Спецификация масла, условия вождения и время Масло в коробке передач У некоторых моделей в районе 60 000–100 000 км Тип коробки и требования производителя Тормозная жидкость У многих моделей примерно каждые 2 года Уровень, герметичность системы и работа тормозов Антифриз В зависимости от типа примерно 2–5 лет или иной срок Спецификация жидкости и система охлаждения Жидкость гидроусилителя руля Зависит от модели и системы На электроусилителе такая жидкость может отсутствовать

4 правила, чтобы избежать лишних расходов на автомобиль

Первое — ведите и сохраняйте сервисную книжку. Записывайте, когда менялись масло и фильтры, а также пробег автомобиля на тот момент.

Второе — не ориентируйтесь только на километраж. Некоторые жидкости теряют свои свойства не только от пробега, но и с течением времени.

Третье — не используйте некачественные или неподходящие жидкости. Важен не цвет на упаковке или общее название, а спецификация, требуемая вашим автомобилем.

Четвертое — не оставляйте без внимания признаки неисправностей. Снижение уровня жидкости, утечки, шумы или повышение температуры — это не повод ждать срока следующей замены.

Заключение

Своевременное техническое обслуживание автомобиля помогает обеспечить надежную работу двигателя, коробки передач, тормозной системы и системы охлаждения. Однако единого графика замены для всех машин не существует.

Самый правильный путь — соблюдать сроки, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля, регулярно проверять уровень жидкостей и оперативно устранять признаки неисправностей. Это служит не только предотвращению лишних затрат на ремонт, но и обеспечению безопасности на дороге.