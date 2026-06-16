В России стартовали продажи нового Соллерс СФ5: теперь с автоматической трансмиссией

·16·Авто
В России стартовали продажи нового Соллерс СФ5: теперь с автоматической трансмиссией

Российская компания Соллерс с целью укрепления своих позиций на рынке коммерческого транспорта выпустила в продажу семейство Соллерс СФ5 нового поколения. Эта модель сменила предыдущий СФ4 и была значительно усовершенствована технически. Одной из главных новостей стало внедрение классического шестиступенчатого гидротрансформаторного автомата для всех модификаций автомобиля. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Новый Соллерс СФ5 производится на заводе «Соллерс Алабуга» по технологии полного цикла. По данным иксбт.ком, уровень локализации производства высок: для панелей кузова используется сталь, подготовленная в России. Также на местных предприятиях изготавливаются такие важные узлы и компоненты, как системы помощи водителю (АДАС), блоки управления и сиденья.

Технические характеристики и комфорт

Независимо от типа трансмиссии, автомобиль приводится в движение локализованным дизельным двигателем объемом 2,7 литра мощностью 150 л.с. Данный агрегат соответствует экологическому стандарту Евро-5. Производитель уделил особое внимание шумоизоляции и эргономике новой модели, что создает дополнительный комфорт для водителя в дальних поездках.

Семейство Соллерс СФ5 включает широкий спектр модификаций:

  • цельнометаллические фургоны объемом до 12,7 м³;
  • пассажирские микроавтобусы вместимостью до 15 мест;
  • грузовые и грузопассажирские версии с высокой грузоподъемностью;
  • специальные фургоны и платформы объемом до 17,5 м³.
Кроме того, на базе этого шасси планируется создание спецтранспорта, такого как автомобили скорой помощи и автодома. В стандартное оснащение вошли кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема, системы безопасности АБС и ЭСК, а также ассистент подъема в гору.

Что касается цен, начальная стоимость семейства Соллерс СФ5 составляет 3,3 миллиона рублей. Версия с автоматической коробкой передач дороже механической на 150 тысяч рублей. Стоит отметить, что для покупателей предусмотрены скидки в рамках различных лизинговых и государственных программ, что может существенно снизить итоговую цену.

Эта новость может быть интересна и для рынка Узбекистана, так как в нашей стране наблюдается высокий спрос на фургоны и микроавтобусы для коммерческого транспорта, особенно для малого и среднего бизнеса. Ожидается, что новые модели бренда Соллерс займут свою нишу в региональной конкуренции, при этом варианты с АКПП станут удобным выбором для городских грузоперевозок.

SollersSollers SF5АвтомобильРоссияКоммерческий Транспорт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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