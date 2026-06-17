Porsche Taycan обновился: электромобиль получит виртуальную коробку передач

·21·Авто
Porsche Taycan обновился: электромобиль получит виртуальную коробку передач

Немецкая компания Porsche объявила о важных обновлениях для своего популярного электромобиля Taycan. Одним из наиболее заметных изменений стало внедрение системы виртуальной коробки передач, вдохновленной моделью Hyundai Ioniq 5 Н. Технология под названием Э-Шифт призвана дать водителю ощущение управления спорткаром с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Система Э-Шифт симулирует работу восьмиступенчатой секвентальной коробки передач. При активации системы на цифровой приборной панели появляется тахометр. Водитель может переключать передачи с помощью специальных лепестков на спортивном руле GT. Инженеры Porsche отмечают, что новая система точно воспроизводит ощутимые рывки при переключении и эффект торможения двигателем.

Усиление связи с водителем

Виртуальная коробка передач включает в себя не только механические ощущения, но и звуковые эффекты. Для каждой версии Taycan разработан уникальный звук «двигателя» и характеристики переключения передач. Эта технология будет стандартной для модели Турбо GT мощностью 1094 л.с., а для других версий с пакетом Sport Чроно станет доступна в качестве опции.

Глава подразделения Porsche GT Андреас Преунингер в интервью изданию Autocar признал, что подобная система в Hyundai Ioniq 5 Н произвела на него впечатление. По его словам, инженеры Porsche постоянно работают над тем, чтобы увеличить удовольствие от вождения и связь водителя с автомобилем в электромобилях.

Запас хода и технологические обновления

Помимо коробки передач, для базовой заднеприводной версии Porsche Taycan предлагаются новые шины. Эти шины с низким сопротивлением качению увеличивают запас хода автомобиля на одном заряде почти на 20 километров. В результате седан получил возможность проезжать почти 700 километров (434 мили).

Мультимедийная система автомобиля также была радикально обновлена. Инфотеймент-система последнего поколения, использованная в моделях Macan Электрик и Cayenne Электрик, теперь будет устанавливаться и в Taycan. Новый процессор работает в пять раз быстрее предыдущего, что позволяет улучшить качество графики и обеспечить мгновенный отклик на команды.

На автомобильном рынке Узбекистана Porsche Taycan занимает свое место в сегменте премиальных электромобилей. Ожидается, что новая система виртуальных передач и увеличение запаса хода повысят привлекательность модели и для местных энтузиастов, так как многие водители отмечают нехватку «живых» эмоций, присущих традиционным спорткарам, в электромобилях.

PorscheTaycanЭлектромобильТехнологииАвто
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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