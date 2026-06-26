Семейство Lada Iskra расширяется: представлена новая и более доступная версия универсала

Российский концерн «АвтоВАЗ» продолжает развивать свое новое семейство Lada Iskra. Производитель представил новую комплектацию «Драйв» (Дриве) для автомобиля с универсальным кузовом. Главной особенностью данной версии стало сочетание более мощного двигателя и механической коробки передач, что сделало её значительно дешевле предыдущих аналогов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Новая модификация оснащена двигателем объемом 1,6 литра мощностью 106 л.с. Примечательно, что до этого момента универсалы с таким мотором предлагались только с автоматической коробкой передач. Теперь покупатели получили возможность выбрать 6-ступенчатую «механику», что способствовало снижению начальной стоимости автомобиля.

Технические характеристики и динамика

По данным иксбт.ком, Lada Iskra в кузове универсал с механической трансмиссией разгоняется до 100 км/ч за 12,7 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 174 км/ч. Показатели топливной экономичности также на достойном уровне: производитель заявляет, что средний расход топлива составит 7,8 литра на 100 км пути.

Снижение цены не отразилось негативно на уровне оснащения автомобиля. Комплектация «Драйв» включает все необходимые удобства для современного водителя. В частности, довольно широко сформирован список систем безопасности и комфорта.

Кондиционер и две подушки безопасности;

Подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок омывателя стекол;

Круиз-контроль и датчик дождя;

Мультимедийная система Lada ЭнджоЙ Эво;

Телематическая платформа Lada Коннект Старт.

Цены и позиционирование на рынке

Новый универсал Lada Iskra в исполнении «Драйв» поступит в продажу по цене от 1 565 000 рублей. Этот показатель почти на 112 тысяч рублей дешевле аналогичной версии с автоматической коробкой передач. Для сравнения, самый простой седан семейства Lada Iskra сейчас предлагается без скидок от 1 277 000 рублей.

На автомобильном рынке Узбекистана модели Lada традиционно занимают свою нишу. Хотя в последние годы конкуренция между китайскими брендами и местными производителями усилилась, ожидается, что новые модели, такие как Iskra, найдут своего покупателя в бюджетном сегменте. Особенно универсалы с механической коробкой передач считаются удобным вариантом для перевозки грузов и семейных нужд.

По мнению экспертов, расширение модельного ряда Lada Iskra поможет «АвтоВАЗу» укрепить свои позиции в сегменте бюджетных автомобилей. Новый выбор трансмиссии позволяет не только снизить цену, но и упростить автомобиль с точки зрения технического обслуживания.