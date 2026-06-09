Растет ли Эйфелева башня летом? Научная правда раскрыта

В последнее время в социальных сетях широко распространяются посты о том, что Эйфелева башня «растет» летом из-за жары, а зимой снова уменьшается. Насколько это близко к истине?

По мнению экспертов, это утверждение вовсе не выдумка — напротив, это явление имеет научное обоснование. Дело в том, что Эйфелева башня построена преимущественно из железа, а металл чувствителен к изменениям температуры.

Согласно законам физики, любой металл расширяется при нагревании и сжимается на холоде. Поэтому в летние месяцы под воздействием солнечных лучей металлические конструкции башни нагреваются и немного расширяются. В результате высота сооружения может увеличиваться примерно на 10–15 сантиметров.

Зимой же с похолоданием воздуха железо снова сжимается, и башня возвращается к своему первоначальному состоянию. Однако эти изменения настолько малы, что практически незаметны невооруженным глазом.

Инженеры проводят проектные работы с учетом таких природных процессов. Поэтому крупные сооружения, такие как Эйфелева башня, строятся с адаптацией к температурным изменениям, и это не влияет на их безопасность.